  • الثلاثاء ٧ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210047 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: دوليات  
فيتنام تتأهب لإعصار تمبين بعد أن حصد 230 شخصا بالفلبين

فيتنام تتأهب لإعصار تمبين بعد أن حصد 230 شخصا بالفلبين

تتأهب سلطات فيتنام لإجلاء حوالي مليون شخص من مناطق منخفضة على الساحل الجنوبي للبلاد يوم الاثنين مع اقتراب إعصار تمبين الذي أودى بحياة أكثر من 230 شخصا في الفلبين.

وقد غادر الإعصار الفلبين الأحد بعدما تسبب في وقوع فيضانات غامرة وانهيارات طينية في جنوب البلاد، مخلفا أعدادا كبيرة من القتلى والمفقودين.

ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار فيتنام اليوم بسرعة رياح تبلغ مئة كيلومتر في الساعة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية في البلاد. ويتجه الإعصار صوب المنطقة الجنوبية الغربية من فيتنام بين إقليمي با ريا فونغ تاو، وكا ماو.

وقالت لجنة مواجهة الكوارث في فيتنام إن السلطات أجلت 74 ألف شخص من مناطق في مسار الإعصار، في حين تستعد السلطات في 15 إقليما ومدينة لنقل ما يزيد على مليون مواطن.

وأمرت الحكومة بحماية منصات الحفر وناقلات النفط وحذرت نحو 62 ألف زورق صيد من المغامرة بالنزول لمياه البحر.

ونقل موقع حكومي عن رئيس وزراء فيتنام نغوين شوان فوك قوله "يجب أن تضمن فيتنام سلامة منصات الحفر وناقلات النفط التابعة لها. وإذا اقتضى الأمر أغلقوا المنصات وأجلوا العاملين".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0656 sec