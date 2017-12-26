دعا البابا فرانشيسكو إلى احترام المهاجرين في القداس الذي أقامه عشية عيد الميلاد الأحد وقال إن الإيمان يقضي بالترحيب بالغرباء. من جهته، تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يعم السلام أميركا كما ساد الرخاء.

ورأس البابا قداسا لنحو عشرة آلاف شخص في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان في الوقت الذي تابع فيه كثيرون القداس من الميدان في الخارج. ودعا البابا إلى "تصور اجتماعي جديد.. لا يشعر فيه أحد بعدم وجود مكان له على هذه الأرض".

والبابا فرانشيسكو البالغ من العمر 81 عاما وُلد في الأرجنتين لأسرة من المهاجرين الإيطاليين، وقد جعل الدفاع عن المهاجرين ركنا أساسيا في رئاسته للكنيسة وهو ما جعله على خلاف مع الساسة.

ودان البابا -الذي يعتبر زعيم روحي للكاثوليك البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة في العالم- في عظته المتاجرين بالبشر الذين يربحون المال من المهاجرين اليائسين بوصفهم "هيردوس العصر" الذين تتلطخ أيديهم بالدم في إشارة إلى الملك الذي ورد ذكره في الكتاب المقدس بأنه أمر بقتل كل المواليد الذكور قرب بيت لحم بسبب خوفه من قضاء السيد المسيح على مُلكه.

ولقي أكثر من 14 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وفي فلوريدا الأميركية أعرب الرئيس الأميركي أمس عن أمنيته بأن ينعم مواطنوه بالسلام بعد أن عاشوا الرخاء. كان هذا أهم تعبير لترمب في رده على اتصالات هاتفية من أطفال عشية عيد الميلاد سألهم خلالها عن أكثر الأشياء التي يرغبون في الحصول عليها من بابا نويل وأفصح ترمب خلال الاتصال عن قائمة أمنياته.

وفي العراق أحيت الكنائس مساء الأحد قداس ليلة عيد الميلاد، في ظل إقبال كبير للمشاركة في طقوس أعياد الميلاد.

وابتهل المشاركون خلال مراسم القداس إلى الله أن يعم الأمن والسلام في العراق، وأن يكون هذا اليوم انطلاقة للكنيسة في البلاد، ودعما للمصالحة الوطنية وإعادة بناء العراق وإشاعة ثقافة التسامح والاحترام.

وقال بطريرك المسيحيين الكلدان في العراق عمانوئيل لويس ساكو "نتمنى أن يكون العراقيون قد أخذوا درسا مما جرى من أحداث طوال السنوات الثلاثة والنصف الماضية، وأن يتجهوا نحو الحوار وإشاعة ثقافة التسامح والسلام وأن يكون عام 2018 عام خير ومحبة على جميع العراقيين".