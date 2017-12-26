سجلت صادرات السجاد الايراني الى الأسواق المستهدفة، مستوى 269 مليون دولار خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بارتفاع 31 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.

وأوضح حميد كاركر، رئيس المركز الوطني للسجاد يوم الأحد في مدينة أراك (وسط)، ان صادرات ايران من السجاد اليدوي لنحو 80 بلداً، بلغت 359 مليون دولار في العام الايراني السابق (المنتهي 20 مارس/ آذار 2017)، فيما توقع رئيس المركز تسجيل صادرات السجاد مستوى 400 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري (20 مارس/ آذار 2018).

وبيّن كاركر بأنه يتم إنتاج نحو 3 ملايين مترمربع من السجاد سنوياً في ايران، بحيث يصدر الثلثان الى الخارج والباقي للاستهلاك المحلي. وأكد ان الأسواق التصديرية للسجاد الايراني تشمل تقليدية وجديدة، حيث تعتبر أميركا وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وايطاليا وانكلترا وسويسرا وبعض الدول العربية كلبنان والإمارات وقطر والكويت، فضلاً عن اليابان ودول شرق آسيا من الأسواق التقليدية.