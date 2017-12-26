مع اقتراب عام 2017 من نهايته يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد أوفى بوعده وأكثر، بعد أن دخلت بلاده في المرحلة الأخيرة من برنامج الصواريخ العابرة للقارات، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الاثنين.

وذكرت الصحيفة أنه بات لدى الدولة الشيوعية المنعزلة صواريخ يبلغ مداها 12 ألف كلم وهي قادرة على ضرب العاصمة الأميركية واشنطن، وخلال العام الذي شارف على الرحيل أجرت بيونغيانغ 25 تجربة صاروخية.

وإلى جانب ذلك، اختبرت كوريا الشمالية بنجاح قنبلة هيدروجينية في سبتمبر الماضي، وهي أقوى بـ17 مرة من القنبلة النووية، التي ألقاها الجيش الأميركي على هيروشيما اليابانية في عام 1945.

ولم يتوقف الأمر هنا فحسب، فالعالم كله بدأ يبدي اهتماما أكبر بكيم الثالث ويأخذ تصريحاته على محمل الجد، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تبادل الشتائم والاتهامات الذي جرى بين ترامب وكيم، فقد وصف الأول الثاني بـ"رجل الصواريخ الصغير"، فيما رد الأخير بوصف سيد البيت الأبيض بـ"المختل عقليا".

ويقول الخبير في شؤون كوريا الشمالية، نام سونغ ووك، إن المشاحنات مع ترامب أفادت كيم كثيرا داخليا، إذ أظهره بمظهر الزعيم الناجح، الذي يدير الصراع مباشرة وعلى قدم المساواة مع الرئيس الأميركي.

وعلى المستوى الداخلي، تقول "واشنطن بوست" إن الزعيم الكوري الشمالي تخلص من أخيه غير الشقيق كيم جونغ نام، الذي يعتقد أنه سينافسه في الحكم، بعدما اغتاله بسلاح سام في مطار ماليزي في فبراير 2017. وأعدم كيم الثالث عددا من مسؤولي النظام الذين قد تكون لهم مواقف مختلفة في إدارة شؤون الدولة.

الى ذلك دعت الصين يوم الاثنين جميع الدول لبذل جهود بناءة لتخفيف حدة التوتر بعد أن قالت كوريا الشمالية إن أحدث عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة هي عمل من أعمال الحرب وتصل إلى حد الحصار الاقتصادي الكامل للبلاد. وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع يوم الجمعة على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على أحدث تجربة أجرتها على صاروخ باليستي عابر للقارات في مسعى للحد من حصولها على المنتجات البترولية والنفط الخام ومكاسبها من تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج.

ويضع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة سقفا أيضا لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند أربعة ملايين برميل سنويا ويلزم المجلس بفرض تخفيضات إضافية في حال أجرت بيونجيانج تجارب نووية أخرى أو أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات. ورفضت كوريا الشمالية القرار يوم الأحد ووصفته بأنه عمل من أعمال الحرب.

وقالت هوا تشونينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن القرار يشدد بشكل ملائم العقوبات لكنه لا يهدف للتأثير على حياة المواطن العادي أو التعاملات الاقتصادية العادية أو المساعدات الإنسانية.

ودعت هوا كذلك إلى استخدام الأساليب السلمية لحل الأزمة وقالت إنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ خطوات للحد من التوتر.

وتابعت هوا في إفادة صحفية يومية في الوضع الراهن ندعو كل الدول لممارسة ضبط النفس وبذل جهود استباقية وبناءة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وحل المسألة بشكل مناسب.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بألا تخطط الولايات المتحدة لحل قضية كوريا الشمالية عسكريا. وقال لافروف في تصريح خاص لقناة RT: "لا أعتقد بأن أحدا له عقل سليم يريد حربا في شبه الجزيرة الكورية. ولا أعتقد بأن أحدا يدفع نحو هذا الحل بشكل متعمد، وعلى الأقل آمل بأن هذا غير صحيح، على الرغم من أن هناك تلميحات إلى ذلك". وأشار إلى أن نشر السلاح بالمنطقة يحمل في طياته مخاطر ارتكاب أخطاء من قبل أي طرف من طرفي النزاع.

وتابع قائلا: "في سبتمبر/أيلول الماضي تلقينا إشارة من الأمريكان بأنهم يريدون بدء الحوار، ولا يخططون لإجراء مناورات حتى الربيع، لكي تتصرف قيادة كوريا الشمالية بهدوء، حتى يكون من الممكن استخدام هذه الفترة لإقامة الحوار. ونحن نقلنا هذه الإشارة، ولم يتم رفضها".

وأضاف لافروف أنه بعد ذلك أعلنت الولايات المتحدة عن إجراء مناورات في أكتوبر/تشرين الأول، ولم ترد بيونغ يانغ، ثم أعلنت واشنطن عن مناورات أمريكية – يابانية مشتركة غير مسبوقة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وكأنها كانت تسعى لإجبار كوريا الشمالية على رد فعل. وفي هذه المرة ردت بيونغ يانغ على ذلك.

وأشار الوزير إلى أن ذلك لا يعني أن روسيا تبرر تصرفات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث يبدو أن الصاروخ الأخير الذي تم إطلاقه كان عابرا للقارات بالفعل.