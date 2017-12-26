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رقم الخبر: 210043 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 18:10 الاقسام: اقتصاد  
مباحثات إيرانية-عمانية بشأن مشروع خط أنبوب نقل الغاز

مباحثات إيرانية-عمانية بشأن مشروع خط أنبوب نقل الغاز

إلتقى السفير الايراني في مسقط محمد رضا نوري شاهرودي، وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي.

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، حول أحدث المستجدات المتعلقة بإنشاء خط أنبوب نقل الغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى سلطنة عمان وكيفية الإسراع بمراحل تصميم وتنفيذ المشروع. كما أعلن السفير نوري شاهرودي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للاستثمار في بعض المشاريع البتروكيمياوية في منطقة دقم الحرة في سلطنة عمان.

 
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