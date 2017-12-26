وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، حول أحدث المستجدات المتعلقة بإنشاء خط أنبوب نقل الغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى سلطنة عمان وكيفية الإسراع بمراحل تصميم وتنفيذ المشروع. كما أعلن السفير نوري شاهرودي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للاستثمار في بعض المشاريع البتروكيمياوية في منطقة دقم الحرة في سلطنة عمان.