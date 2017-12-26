وفي تصريح صحفي يوم الأحد، قال علي رضا صادق آبادي: ان مقدمات تدشين المرحلة الثانية من مصفاة (ستارة خليج فارس) قد تم تنفيذها وإن بإمكان إيران إنتاج 41 مليون لتر من وقود (يورو 4) و32 مليون لتر من زيت الوقود يومياً. وأشار إلى أن إيران وخلال الأشهر الثمانية من السنة الإيرانية الجارية (تبدأ في 21 آذار/ مارس) قامت باستيراد 13 مليون لتر من الوقود يومياً. مضيفاً: ان النسبة الأكبر من الوقود المستورد أودع كمخزون إستراتيجي.

ولفت صادق آبادي إلى أن إستهلاك الوقود والمشتقات النفطية تشهد نمواً بمعدل 6 بالمائة سنوياً، مشيراً إلى أن هذا المعدل سيشهد انخفاضاً نظراً لزيادة أسعار الوقود. وأشار إلى أن حجم إنتاج المرحلة الأولى من مصفاة (ستارة خليج فارس) في الوقت الحاضر يصل الى 12 مليون لتر من الوقود بجودة (يورو 4) والذي ينخفض فيه نسبة الكبريت .وقال: انه ومع توفير 100 مليون يورو للمرحلة الثانية وأقل من 100 مليون يورو للمرحلة الثالثة، فان المصفاة ستكتمل.

واعتبر صادق آبادي انه ومع دخول المرحلة الأولى من المصفاة في الشبكة الوطنية، فان حجم إنتاج الوقود في البلد بلغ 78 مليون لتر، مشيراً إلى أنه يمكن الإستفادة بالطبع من 75 مليون لتر بصورة متوسطة. وأشار إلى أن إيران تمكنت من الحصول على بعض التمويل الأجنبي وإنها تمكنت من الحصول على 7ر2 مليار دولار لمصفاة آبادان و9ر1 مليار دولار لمصفاة اصفهان.

وقال مساعد وزير النفط: ان إيران تقف في المرتبة السادسة عالمياً على صعيد الضمان، وفي حال تمكنت من تحقيق المرتبة الثالثة أو الرابعة فسيتم توفير المزيد من التمويل الأجنبي. وأشار إلى أن الشركات والمصارف الصينية والكورية واليابانية تعمل حالياً في إطار مؤسسات الضمان المتاحة، إلا أن الشركات والمصارف الأوروبية تتجنب ذلك بسبب مخاوفها من الولايات المتحدة.