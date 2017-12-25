هنأ المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي المسيحيين في كافة ارجاء العالم سيما في ايران بمناسبة ولادة السيد المسيح(ع) وأكد ان تعزيز رسالة السيد المسيح(ع) تبشر ببناء عالم يتسم بالمعنويات والتقدم.

واعرب قاسمي الاثنين في برقية التهنئة هذه عن سروره لهذه المناسبة وبدء العام الميلادي الجديد.

واضاف اقدم التهاني لجميع المسحيين في العالم سيما المسيحيين في ايران الذين يعيشون منذ قرون الى جانب باقي المواطنين الايرانيين وساهموا في تنمية المجتمع الايراني وازدهاره كجزء لا ينفصل عن ثقافة و حضارة ايران العريقتين.

وتابع قائلا إنه في العالم الذي يرزح فيه الشعوب تحت وطأة الحرب والفقر وانعدام العدالة أكثر من أي وقت مضى، فإن مراجعة رسالة السيد المسيح(ع) تدفع المجتمعات البشرية الى التحلي بالتسامح والصبر.

وشدد بالقول انه لا شك بأن القضاء على اكثر الجماعات الارهابية رجعية في عالمنا هذا، فإن المسيحيين يستقبلون العام الجديد في اجواء يسودها المزيد من الأمن والإستقرار.

واعرب عن امله بأن يشهد العام الجديد المزيد من الوفاق والتلاحم لإرساء أسس الأمن والسلام وتعزيز المودّة في العالم.