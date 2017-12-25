وجاء في نص حكم رئيس الجمهورية في تعيين حجة الاسلام علي يونسي: انه ونظرا الى ما يتمتع به حجة الاسلام يونسي من التجارب القيمة والخبرة والتعهد يتم تعيينه مستشارا في شؤون الأقليات الدينية ومن المتوقع أن يتابع شؤون هولاء الأقليات لتقديم الاستشارة في زمن مناسب وفي اطار قوانين البلاد وانطلاقا من وثيقة حقوق المواطنين.

يذكر ان يونسي كان يتولى وزارة الأمن في الحكومة السابقة.

كما اصدر رئيس الجمهورية حكما منفصلا عين فيه اكبر تركان مستشارا له في شؤون اجراء التنسيقات لتحديث وترميم الأبنية القديمة.

ودعا رئيس الجمهورية، تركان الى مواصلة مسار تحديث الأبنية القديمة من خلال تنفيذ ما صادقت عليه لجنة التنسيق الاقتصادي وبالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية سيما وزارة الطرق وبناء المدن والبلديات واستخدام امكانيات مؤسسة الهندسة في البلاد والقطاع الخاص الى جانب قيامه بازالة العقبات الموجودة في هذا المسار.

يجدر الاشار ان تركان تولي سابقا منصب المستشار الأعلى لرئيس الجمهورية وأمين مجلس التنسيق في مناطق التجارة الحرّة والصناعية في الفترة الأولى من رئاسة حسن روحاني.

كما عيّن الرئيس روحاني 'حسين علي اميري' مساعدا له في الشؤون البرلمانية معربا عن امله بأن ينجح الأخير في الارتقاء بمستوى التعاون بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي.

وكان اميري مساعدا للرئيس روحاني في الشؤون البرلمانية في الحكومة السابقة.

واصدر رئيس الجمهورية الاثنين قراراً آخراً عيّن بموجبه رضا فرجي دانا مستشارا لرئيس الجمهورية في الشؤون العلمية.

وشغل فرجي دانا منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العلمية في الدورة الرئاسية السابقة وهو من مواليد عام 1960 وحاصل على شهادة الدكتوراه في الكهرباء.