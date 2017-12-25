دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، المسؤولين الاوروبيين لعدم الوقوع في شراك السياسات الخاطئة لاميركا وبعض حلفائها عديمي الحكمة في المنطقة.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين صرح قاسمي بأن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى طهران مدرجة في جدول الأعمال بين البلدين ولم يحدد موعد لها اساسا ليجري تأجيله.

واضاف، ليست هنالك اي شروط مسبقة في تبادل زيارات الوفود والمحادثات التي تجري مع فرنسا.

وحول التصريحات المنسوبة الى الرئيس الفرنسي في اتصاله الهاتفي مع الملك السعودي، قال، ان السعوديين هم مصدر الخبر ولم يردنا شيء من باريس في هذا الصدد.

واشار الى انه خلال الاسابيع الاخيرة صدرت تصريحات خاطئة وغير منطقية من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين حول ايران والمنطقة واضاف، لقد اعلنا في الوقت المناسب ردنا وموقفنا. من المؤكد ان لنا في الكثير من المواقف وجهات نظر مشتركة ولكن لاشك ان وجهات نظرنا غير مشتركة في بعض القضايا ايضا.

وتابع قاسمي، اننا نرحب بالزيارات المتبادلة وان زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى طهران مدرجة في جدول الاعمال حيث سيتم خلالها البحث في العلاقات الثنائية الى جانب القضايا الاقليمية.

ونوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الى ان الفرنسيين يتاثرون احيانا بايحاءات المعادين لايران واؤلئك الذين يروجون للتخويف من ايران، داعيا المسؤولين الاوروبيين كي لا يقعوا في شراك السياسات الخاطئة لاميركا وبعض حلفائهم عديمي الحكمة في المنطقة.

كما وجه النصيحة للمسؤولين الفرنسيين الجدد لادراك اهمية ايران وان لا يرتكبوا الخطأ من اجل ان تشعر بعض الدول بالارتياح.

وصرح قاسمي بان زيارة الرئيس روحاني الى باكو وعدد من دول اسيا الوسطى مدرجة في جدول الاعمال للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس).

كما نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية انباء افادت بإلغاء تأشيرات الدخول بين ايران وسلطنة عمان.

واستهجن التصرف الذي بدر من احد الشخصيات الحزبية الهولندية ووصف تصرفه هذا بانه وقح وغير مالوف وجاء وفق سيناريو معد سلفا في سياق التخويف من ايران وقال، ان السفارة الايرانية (في هولندا) قد وجهت الرد اللازم في هذا المجال.

وفي الرد على سؤال وصف مواقف ايران تجاه فلسطين بأنها واضحة واضاف، انه خلال اجتماع اسطنبول الاخير اعلنا عن تحفظاتنا في الحالات التي كانت لنا ملاحظاتنا او الحالات التي لم نكن مشتركين فيها بالراي وليس من الصحيح القول بانه كان هنالك ضعف في المواقف.

وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" حول مزاعم 24 نائبا جمهوريا اميركيا بان هنالك ما لا يقل عن 8 حالات انتهاك للاتفاق النووي من جانب ايران، قال، اننا لا نستمع الى مثل هذه التصريحات العبثية واللامنطقية ولا ينبغي اخذها بجدية.

واضاف، اننا لا نعتبر اعضاء مجلس الشيوخ او الكونغرس قضاة او في موقع القضاة ولا قاضي للاتفاق النووي سوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال قاسمي، اننا لا نتوقع ان نسمع كلاما صائبا وصحيحا من الاميركيين حول ايران.

كما نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية الاوروبيين كي لا ينخدعوا بخبث ممارسات اميركا حول الاتفاق النووي.

وفي الرد على سؤال حول اجتماع آستانا الثامن حول سوريا قال، لقد كان الاجتماع ناجحا جدا وكانت هنالك تفاهمات جيدة بين الدول الثلاث الضامنة (لوقف الاعمال القتالية) وفيما يتعلق باعداد وثائق تبادل المعتقلين والمخطوفين فقد تقرر متابعة الموضوع بمساعدة الدول الثلاث الضامنة حيث ينبغي توفير التسهيلات اللازمة من قبل هذه الدول والحكومة السورية.

وبشأن الاساءات الاخيرة التي وجهها وزير الخارجية السعودي لايران ووصفه لها بالارهاب قال، يبدو انه من لقلقة لسانه (الجبير) حينما يقوم من النوم صباح كل يوم ان يتحدث حول ايران ويطرح كلاما خاطئا وسخيفا. الحقيقة هي ان عهد الاكاذيب الكبرى قد ولى اليوم وان عالم اليوم هو عالم الاتصالات ويدرك الجميع سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراءاتها العملية في مكافحة الارهاب.

واضاف، انه عليه (الجبير) ان يتعلم بان شراء بعض السلع واتخاذ بعض الاجراءات بالدولارات النفطية يمكن ان يكون مؤثرا في بعض النقاط وفي مراحل زمنية قصيرة ولكن على الامد الطويل وبفوارق زمنية طويلة لن يعود له ولحكومته غير الواعية سوى بالفضيحة وسوء السمعة والهوان.