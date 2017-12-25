وحسبما أفادت إرنا الإثنين نقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية، أشاد واعظي في قراره، بالإلتزام والمعرفة والخبرات القيمة في مجال الارتباطات التي يحوز عليها وردي نجاد.

كما عبر واعظي في نص القرار عن أمله في زيادة ثقة الشعب ومشاركتهم العامة بوصفهم أكبر رصيد إجتماعي في تحقيق برامج الحكومة وذلك عن طريق الرصد الدقيق لآليات وأساليب الإعلام الحديثة والإهتمام بخصائص الرأي العام وتعزيز الإستشارة والتعاطي مع أصحاب الرأي من مختلف الفئات الفكرية في المجتمع في سبيل صياغة الستراتيجيات اللازمة للتواصل بين الحكومة والشعب. متمنيا من الله سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق والنجاح لوردي نجاد في إنجاز مهامه في إطار منصبه وذلك عن طريق الإلتزام بالقانون وتبني الوسطية والإلتزام بالميثاق الأخلاقي لحكومة التدبير والأمل؛ الحكومة الثانية عشرة.

وولد فريدون وردي نجاد عام 1956 في مدينة بروجرد (جنوب غرب) وكان يتولي مهام الإدارة العامة لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بين عامي 1993 و2001.

كما كان وردي نجاد سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بكين بين عامي 2001 و2005.