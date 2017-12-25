لجأت الشرطة البريطانية في مقاطعة ساوث يوركشاير إلى حيلة غريبة للإيقاع بعدد من المطلوبين، قال كثيرون إنها مقتبسة من إحدى حلقات مسلسل كرتون (أسرة سمبسون) الشهير!.

الخطة المذهلة التي لجأت إليها شرطة ساوث يوركشاير، تمثلت في قيامها بإرسال بطاقات معايدة بمناسبة أعياد الميلاد لعدد من الشخصيات المطلوبة لديها، والتي قامت بتغيير محل إقامتها بشكل مؤقت لتجنب القبض عليها.

وحملت البطاقات التي أرسلتها الشرطة، توقيع شركة وهمية، وعدت من تلقوا البطاقات بأنها سترسل لهم هدايا مجانية بمناسبة الكريسماس، وأخبرتهم إن كانوا يرغبون في تلقي تلك الهدايا، فما عليهم سوى تحديد موعد ومكان محدد لإستلامها.

واستجاب العديد من المطلوبين لهذه الخدعة، وفي الموعد المحدد، وبدلاً من أن تصل الهدايا، وصل رجال الشرطة.

وخلال يومين، ألقي القبض على 21 شخصاً مطلوبين بقضايا سطو واعتداء واحتيال وقيادة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى جرائم متعلقة بالمخدرات والتحرش الجنسي، وكل ذلك بفضل هذه الخدعة البسيطة.

من جهتها، قالت الشرطة في بيان لها، إن هذه الحيلة المبتكرة أسفرت عن نتائج إيجابية، مؤكدة أنها ستسعى للبحث عن سبل جديدة تمكنها من القبض على المطلوبين، بهدف خفض معدلات الجريمة في المقاطعة.