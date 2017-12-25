وتم عرض مقتطفات من مسلسل «سلطة الأب» للمخرج والمنتج الراحل أكبر خواجوئي بحضور زوجة المخرج الراحل وبعض طاقم تمثيل المسلسل بينهم محمود باك نیت، کمند امیر سلیماني، اکرم محمدي، برستو كلستاني وفرحناز منافي ظاهر الذين تحدثوا عن ذكرياتهم اثناء تصوير المسلسل.

وخلال برنامج تلفزيوني، تم تقديم لوحة تقدير إلى محمد على كشاورز الذي قدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن.

وجدير بالذكر ان الممثل محمد علي كشاورز من مواليد 1930 ميلادي بمدينة اصفهان وخريج معهد الفنون في طهران وهو فنان متالق دائما في ادواره وله قاعدة كبيرة من الجمهور المحبين له والمتابعين لأعماله الفنية التي اصبحت خالدة في ذهن المشاهد مثل «كمال الملك»، «أحذية الميرزا نوروز»، «يوم الواقعة»، «طهران في الزمن الجديد»، «أنظر إلي»، «المشنوقون»، «العندليب»، «سلطة الأب»، «بيت في الظلام» و«طريقة الحب».