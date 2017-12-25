يستضيف مهرجان فجر المسرحي الدولي في دورته السادسة والثلاثين فريق «رميني بروتوكول» المسرحي من ألمانيا الذي يكون تركيزه الرئيسي على التطوير المستمر للأدوات المسرحية في إصداء أبعاد غير عادية للواقع.

وجاء فريق بحث تابع لشركة «رميني بروتوكول» إلى طهران لإجراء المرحلة التحضيرية لبحوث تتمثل وتظهر نتائجها في أعمال في مجال المسرح والصوت والإذاعة والفيلم .

ويتكون أعضاء هذا الفريق من هيلغارد كيم هوك، وستيفان كايكي ودانيال واتزل ومجموعة من الكتاب والمخرجين وقد فاز الفريق بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزة الأسد الفضي للفنون التمثيلية من مهرجان البندقية عام 2007.

ويعرض الفريق خلال فعاليات مهرجان فجر المسرحي السادس والثلاثين مسرحية «ريموت طهران» بالتعاون مع القسم الدولي للمهرجان.