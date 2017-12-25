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رقم الخبر: 210023 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 14:09 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان فجر المسرحي يستضيف فريقا ألمانيا

مهرجان فجر المسرحي يستضيف فريقا ألمانيا

يستضيف مهرجان فجر المسرحي الدولي في دورته السادسة والثلاثين فريق «رميني بروتوكول» المسرحي من ألمانيا الذي يكون تركيزه الرئيسي على التطوير المستمر للأدوات المسرحية في إصداء أبعاد غير عادية للواقع.

وجاء فريق بحث تابع لشركة «رميني بروتوكول» إلى طهران لإجراء المرحلة التحضيرية لبحوث تتمثل وتظهر نتائجها في أعمال في مجال المسرح والصوت والإذاعة والفيلم .

ويتكون أعضاء هذا الفريق من هيلغارد كيم هوك، وستيفان كايكي ودانيال واتزل ومجموعة من الكتاب والمخرجين وقد فاز الفريق بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزة الأسد الفضي للفنون التمثيلية من مهرجان البندقية عام 2007.

ويعرض الفريق خلال فعاليات مهرجان فجر المسرحي السادس والثلاثين مسرحية «ريموت طهران» بالتعاون مع القسم الدولي للمهرجان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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