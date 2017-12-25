  • الإثنين ٦ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210022 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 13:44 الاقسام: منوعات  
مدفع مضاد للضباب الدخاني! + فيديو

مدفع مضاد للضباب الدخاني! + فيديو

تختبر السلطات الهندية سلاحاً جديداً، في أحد أكثر المناطق تلوثاً في نيودلهي، وذلك في مسعى للتغلب على أزمة تلوث الهواء، التي تتكرر في هذا الوقت من كل عام.

وأطلقت السلطات على السلاح اسم (المدفع المضاد للضباب الدخاني)، ويعمل برش زخات من رذاذ الماء في الهواء، بهدف خفض مستويات التلوث.

وتقول السلطات إنها ستراقب معدلات التغير في مستويات التلوث، في منطقة آناند فيهار، حيث جرت التجربة لقياس مدى نجاحها، وفي حالة انخفاض نسب التلوث بالفعل، سيتم نشر مثل هذه المدافع في مختلف أنحاء المدينة.

كانت نيودلهي أعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي، بعد أن تدهورت جودة الهواء بشكل ملحوظ، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس وحظر دخول الشاحنات إلى المدينة، ورفع الرسوم على انتظار السيارات في الساحات، لإجبار السكان على استخدام المواصلات العامة.

وتتفجر هذه الأزمة كل عام، بسبب حرق مخلفات المحاصيل الزراعية بشكل غير مشروع، في الولايات الزراعية المحيطة بنيودلهي، فضلا عن عوادم السيارات والغبار المتصاعد من مواقع البناء المنتشرة في أرجاء المدينة.

 

مدفع مضاد للضباب الدخاني
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0657 sec