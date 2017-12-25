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رقم الخبر: 210021 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 14:11 الاقسام: ثقافة وفن  
فبراير القادم.. بدء إنتاج مسلسل «الشهيد حججي»

فبراير القادم.. بدء إنتاج مسلسل «الشهيد حججي»

أعلن أحمد صانعي مساعد مخرج مسلسل «الشهيد حججي» أنه تم الإنتهاء من كتابة السيناريو بالكامل، وهو الآن في مرحلة التنقيح النهائية في هيئة الإذاعة والتفلزيون الإيراني، وأضاف صانعي أنه من المحتمل أن يتم تعديل مواقع التصوير المقترحة.

هذا وأكد صانعي خلال حديثه أنه في حال الانتهاء من عملية التنقيح سندخل مرحلة الإنتاج الأولى في شهر فبراير القادم، وصرح عن وجود ممثلين محتملين للعمل وخاصة ممثل دور الشهيد لكنه ترك الإفصاح عن ذلك حتى البدء بالإنتاج.

وكان مؤلف ومنتج ومخرج المسلسل «رسول صانعي» قد قام بالقيام بجولات ميدانية في عدد من المدن السورية التي كان فيها الشهيد حججي وتحدث إلى زملاء الشهيد حول طبيعة عمله وكيفية خوضه للمعارك، وقد أنهى صانعي جولته الميدانية في أواسط الشهر الحالي.

يذكر أن المسلسل مؤلف من 10 حلقات وسيتم عرضه في الذكرى السنوية الأولى للشهيد في العام المقبل

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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