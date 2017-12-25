أعلن عن عرض الفيلم الوثائقي «إبراهيم» بالتزامن مع الذكری السنوية الثالثة لإعتقال زعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي .

وأفاد تقرير لإرنا إن الفيلم الوثائقي «إبراهيم» من تأليف وإخراج وجيه الله شير محمدي ويروي سيرة زعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا الشيخ إبراهيم يعقوب زكزاكي.

وبهذا الخصوص قال المخرج شير محمدي إن الفيلم الوثائقي «إبراهيم» يبدأ بمقابلة خاصة مع الشيخ الزكزاكي والتي أجريت في شهر سبتمر من العام 2015 وقبيل اعتقاله بفترة قليلة مشيراً إلی أن الفيلم يسعی إلی تناول النشاطات السياسية والإجتماعية والدينية لزعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا.

يذكر إن الشيخ الزكزاكي اعتقل في سبتمبر من العام 2015 خلال هجمة وحشية نفذها الجيش النيجيري علی منزل الشيخ والحسينية القريبة منه وقد تم ايداعه السجن.

وفي الوقت الذي يمر العام الثالث علی اعتقال الشيخ الزكزاكي (64 عاماً) تشير المعلومات إلی إنه يعاني من أوضاع صحية وخيمة داخل السجون النيجيرية.