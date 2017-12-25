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رقم الخبر: 210019 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 14:02 الاقسام: رياضة  
ايران تحافظ على تصدرها للعرش العالمي بالكرة الطائرة للجالسين
للمرة العاشرة على التوالي

ايران تحافظ على تصدرها للعرش العالمي بالكرة الطائرة للجالسين

حافظ المنتخب الايراني بالكرة الطائرة للمقعدين على تصدره الفرق العالمية في التصنيف الاخير لعام 2017 م وللسنة العاشرة على التوالي، فيما جاء منتخب السيدات بالمركز السادس.

حيث سجل المنتخب الايراني للرجال بالكرة الطائرة للجالسين ما مجموعه 5215 نقطة، وسجل منتخب السيدات للعبة ما مجموعه 2825 نقطة.

ومن الامور اللافتة في هذا التصنيف ان المنتخب الروسي جاء بالمركز التاسع على رغم حصوله بطولة اوروبا الاخيرة، ولكن لحرمانه من المشاركة في دورة الالعاب البارا اولمبية ادت الى وقوعه الى هذا المركز، فيما جاءت البوسنة والهرسك بالمركز الرابع لخسارتها في نهائي اوروبا امام روسيا.

اما في فئة السيدات من الامور الملفتة ايضاً وقوع المنتخب البرازيلي لتفوقه في الفترة الاخيرة ولتطوره في هذه اللعبة بشكل ملفت فقد جاء بالمركز الثالث عالمياً، وجاءت روسيا التي خطفت بطولة اوروبا بالمركز السابع وذلك لحرمانها من المشاركة في دورة الالعاب البارا اولمبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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