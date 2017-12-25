یحفظ المصحف الذهبي في مسجد مكتبة قریة «تشینغیردره» تعرف قریة «تشینغیردرة» في سلسلة جبال «رودوب» في بلغاریا بمخطوطاتها الإسلامیة بقدر ما تعرف ببیئتها الخلابة.

أن قریة «تشینغیردره» البلغاریة تضمّ مكتبة یحفظ فیها العشرات من المخطوطات الإسلامیة التي إستودعها الناس المكتبة في عهد الحكم الشیوعي.

ویعود تأریخ كتابة هذه المخطوطات الی عهد الحكم العثماني وقام بجمعها أهالي قریة «تشینغیردره» خوفاً علیها من عناصر الحكومة الشیوعیة رغم أنهم لم یكونوا قادرین علی قراءتها.

ویوجد في هذا المخزون الإسلامي مصحف یعود الی القرن الرابع عشر للميلاد مزین بالتذهیب ویعرف هناك بعنوان «المصحف الذهبي».

ویعد هذا المصحف الأقدم في هذه المكتبة وهو مخطوط بالید وتضم جمیع صفحاته مفردة «الله» مذهبة ولذلك یسمی هذا المصحف بـ«المصحف الذهبي».

ویحفظ المصحف الذهبي في مسجد مكتبة قریة «تشینغیردره» في المنطقة الجبلیة في بلغاریا.

ویعد هذا المسجد الذي یقع في وسط القریة وله منارتان، ويضم أكبر مخزون للمخطوطات الإسلامیة بعد المكتبة الوطنیة في بلغاریا.

ویوجد في المكتبة ۸۰۰ كتاب إسلامي مطبوع وأكثر من ٤۰۰ مخطوطة إسلامیة في مختلف المواضیع منها الفلسفة والنجوم والفقة والفصاحة والبلاغة.

ویقول زعیم القریة السابق «هیري براهیمباشو» اننا بعد بناء مسجد قریة «تشینغیردره» العام ۱۹۹۹ كنا بحاجة الی بناء مكتبة وقمنا بتوظیف ۷ شبان للقیام بأعمال المسجد ومنها مراجعة بیوت القریة وجمع المخطوطات الإسلامیة التي كانت هناك لجمعها في المسجد.

وقال ان أهم هذه المخطوطات كان المصحف الذهبي مبیناً ان هذه المخطوطات والكتب المطبوعة جمعها الناس وإحتفظ بها في عهد الحكم الشیوعي وخوفا من تمزیقها علی أیدي عناصر هذا النظام.

وأضاف براهیمباشو ان هناك مصحفاً آخر یحفظ في هذه المكتبة رغم أنه لیس مذهباً ولكنه یضاهي المصحف الذهبي من حیث القدمة التأریخیة.

وزار العام ۲۰۱۱ مسؤول النشر الدیني في دائرة الشؤون الدینیة في تركیا «عبدالرحمن أكباش» هذه القریة حیث قام بتنظیم قائمة من ٥۰۰ كتاب من هذه المخطوطات.