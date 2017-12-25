مواضيع كثيرة حسّاسة.. طفحت خارج الطاسة!! أقصد طاسة مخي!! ولكني آثرت أن أفي بوعدي الذي قطعته لحضراتكم بالحديث عن اللوحة الفنيّة الرائعة اللي اسمها «سالفاتور موندي» والتي بيعت قبل أيام بسعر خيالي قارب النصف مليار دولار!! يا ستّار!! وقال الخبراء أنه ضعف المبلغ الذي كان متوقعاً لها.

هذه اللوحة يا أحبتي كما تعلمون هي للرسام العالمي اللي هو الإيطالي ليوناردو دافنتشي.. البعض يتصوّر أنه رسّام وحسب.. لا يا نور عيني الزلمه عالم نبات، ومهندس، وجغرافي، وموسيقي، ونحّات، ومعماري، بل هو أبرز شخصية ايطالية في عصر النهضة أي القرن السادس عشر الميلادي..

دافنتشي هذا يا سادة يا كرام رسم حسب مخيلته السيد المسيح عليه السلام وأسمى لوحته «سالفاتور موندي» أي مخلّص العالم.. وحسب العقيدة الدينية المسيحية فإن السيد المسيح عليه السلام سيخرج في آخر الزمان ويخلّص البشرية من الظلم والظلام والإضطهاد والخ الخ.. ونحن المسلمون نشاطرهم من حيث المبدأ لا التفاصيل الكثير من معتقداتهم هذه.. نحن نقول أن المسيح عليه السلام لم يصلب بل رفعه الله تعالى الى السماء.. وسينزل في آخر الزمان مع المهدي المنتظر الموعود عليه السلام، وأن وصي خاتم الرسل(ص) هو الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملأت ظلماً وجوراً وهذا ما يتفق عليه جميع المسلمون.

المهم أحبتي لا داعي للإسهاب في التفاصيل الدينية خلّونا مع الفلوس.. تقولون أن ولي العهد السعودي اشترى اللوحة بـ(400) مليون دولار.. نعم صحيح أضيفوا لها (50) مليون دولار عمولات ورسوم.. ومع كل هذا لنفترض أن ثمنها صار نصف مليار دولار مع النقل والحراسة والحماية والصيانة!! فأين المشكلة إيش تكون نصف مليون دولار أمام رغبة رجل شاب يقود مملكة عظيمة؟! وهو سائر على طريق يقود الى فتح مبين!! منين؟! من خلال مشاريع انفتاح وحفلات وسهرات ومنتجعات على البحر الأحمر وفرفشة.. القائد الشاب الفذ ناوي يكون هو «مخلّص المملكة» من ظلام الأحكام الدينية والتحجر والرجعية والتخلف!! كيف يخلّصها؟! «الجواب باين من عنوانو» زي ما يقول أهلنا في مصر.. وناسة وسوالف وتمشي وموسيقى وأغاني!! وبعد؟! وبراد!! زي ما يقول الراحل عبدالحسين عبدالرضا و«براد» يعني الجو البارد.

قال أحد الكتّاب العرب لسمو الأمير «المخلّص» ربما لم يقل لك يا سمو الأمير أن هذا المبلغ اللي اشتريت به اللوحة رست قبل حوالي خمسة قرون!! بمبلغ خمسمئة مليون دولار.. وهي لا تنسجم مع معتقداتك الدينية!! هل تعلم أن هذا المبلغ يمكن أن يعيد البصر لتسعة ملايين شخص يعانون الآن من العمى القابل للعلاج ولا ينقصهم سوى المال.. نعم المال يا طويل العمر!!.