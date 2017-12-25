قامت سیدة إیرانیة بحفظ کامل المصحف الشریف في شهرین فقط بعد أن تعلمت قراءته في المرحلة الإبتدائیة ولکنها لم تسنح لها الفرصة لحفظ المصحف بسبب إنشغالها بالدراسة.

أن «زهراء کرباسي» هي السیدة الحافظة لکامل المصحف الشریف من مدینة شیراز جنوبي ایران.

وتعلمت زهراء قراءة القرآن الکریم في المرحلة الإبتدائیة بعد تعلمها الحروف الأبجدیة، وذلك بدعم من أبیها الذي کان یحرص علی تعلمها للقرآن الکریم.

ثم قامت زهراء وهي طفلة بحفظ السور الصغیرة من القرآن الکریم کـسورة «الفیل» و«الکافرون» تحت إشراف جدها عندما کانت طفلة في المرحلة الإبتدائیة.

وفي المرحلة الثانویة قررت «زهراء» حفظ کامل المصحف الشریف في فترة وجیزة بعد إنتهائها من إختبار الجامعة ولذلك سجلت في «جامعة القرآن» في مدینتها شیراز.

وبعد عزمها حفظ القرآن ودخولها جامعة القرآن الکریم وبدعم من مدرسها إستطاعت زهراء حفظ کامل القرآن الکریم في غضون شهرین فقط.

وحول توقیت حفظها للقرآن الکریم قالت زهراء انها بدأت الحفظ في شهر رمضان أي في شهر القرآن وأنهت مشوارها بالتزامن مع ذکری مولدها خلال شهرین.

وأکدت أنها کانت تبذل جهداً کبیراً في مجال حفظ القرآن الکریم مبینة أنها کانت تحفظ 27 صفحة من المصحف الشریف في الیوم الواحد وتمارس الحفظ لـ 14 ساعة في الیوم.

وأردفت انها لم تواجه صعوبة في حفظ الأجزاء الـ 10 الأخیرة عکس ما واجهته في حفظ الأجزاء الـ20 الأولی من القرآن وذلك بسبب وجود آیات متشابههة