تسجيل «سيرجان ومريوان» كأهم المدن في العالم بصناعة المنسوجات اليدوية والأحذية المنسوجة، يجعل الجمهورية الإسلامية الايرانية تختطف اللّقب من الصين وتحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجال الصناعات اليدوية المتميزة والرائدة.

أن حفل تسجيل مدينة سيرجان كمدينة عالمية في صناعة المنسوجات اليدوية أقيم يوم الخميس 14ديسمبر بحضور غادة الهيجاوي رئيس المجلس العالمي للحرف عن منطقة آسيا والمحيط الهادىء و«بهمن نامور مطلق» مساعد مدير مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية وعدد من محكمي المجلس العالمي للحرف اليدوية ومجموعة من حرفيي الصناعات اليدوية في سيرجان.

« Shirikipich» هي أشهر المنسوجات اليدوية التي تقوم بها النساء الريفيات والرُّحل في مدينة سيرجان احدى مدن محافظة كرمان، حيث تعتبر قرية «دارستان» المصدر الرئيسي لها والتي تبعد 25 كلم عن مركز المدينة .

هذا النوع من السجاد هو واحد من أهم الحرف اليدوية للبدو والقرويين في مدينة سيرجان، ويرجع تاريخها لعدة سنوات، وهناك أكثر من 14 ألف شخص يعمل بحياكة السجاد في هذه المدينة .

كما اقيمت مراسم تصنيف «كلبوركان» كقرية عالمية في صناعة الفخار في 14 ديسمبر بحضور غادة الهيجاوي «رئيس المجلس العالمي للحرف عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ» في قرية كلبوركان.

ما يميز صناعة الفخار في قرية كلبوركان اصالتها وقدمها حيث تعود لقرابة 7000 عام، وبقاء هذه الحرفة اليدوية على قيد الحياة كان ثمرة جهد كبير واهتمام بالغ من قبل نساء ورجال هذه القرية لجعلها إرثا تاريخيا قيما لايقدر بثمن .

والـ« كلاش» (صناعة الأحذية المنسوجة) هي من أجمل وأقدم الصناعات والحرف اليدوية لدى سكان قرية مريوان، ويوجد حاليا 4553 شخصا من أهل هذه القرية يعملون في حياكة تلك الأحذية حيث تعتبر مصدر عيشهم الرئيس.