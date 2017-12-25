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رقم الخبر: 210008 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 13:34 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران بكرة اليد يعسكر في سلوفينيا استعدادا لكأس آسيا 2018 م

منتخب ايران بكرة اليد يعسكر في سلوفينيا استعدادا لكأس آسيا 2018 م

يعتزم منتخب ايران لكرة اليد اقامة معسكر تحضيري في سلوفينيا استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا 2018 التي تنطلق 18 يناير/كانون الثاني المقبل في كوريا الجنوبية.

 وسيقام المعسكر على مدى اسبوعين في سلوفينيا ويشمل اجراء مباريات تجريبية.

وقبيل مشاركته ببطولة كأس آسيا 2018 والمؤهلة لكأس العالم سيخوض منتخب ايران بطولة رباعية في قطر بمشاركة البلد المستضيف وعُمان والجزائر .

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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