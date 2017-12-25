منتخب ايران بكرة اليد يعسكر في سلوفينيا استعدادا لكأس آسيا 2018 م يعتزم منتخب ايران لكرة اليد اقامة معسكر تحضيري في سلوفينيا استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا 2018 التي تنطلق 18 يناير/كانون الثاني المقبل في كوريا الجنوبية.