اختتم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة عام 2017 بكثير من الإثارة بعدما حسم كلاسيكو الليجا لصالح البلوجرانا في عقر دار ريال مدريد والفوز بثلاثية نظيفة.

والآن بدأ ميسي عطلته الشتوية، ليغيب عن ممارسة عمله الكروي حتى الثاني من كانون ثان/يناير المقبل، على أن يعود بعدها مباشرة لأداء تدريباته مع برشلونة.

ومن حيث الألقاب أنهى ميسي عام 2017، في ظلال منافسه العنيد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاد الريال للفوز بـ 5 ألقاب في بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأسي السوبر الأوروبي والإسباني ومونديال الأندية.

كما توج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول"، وجائزة أفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة.

وفي المقابل اقتصرت ألقاب ميسي في 2017 على كأس ملك إسبانيا وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.

وينتظر ميسي قدوم 2018 هذا العام الذي يحظى بأهمية كبيرة للبرغوث وبجانب إمكانية إضافة لقب جديد في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، سيكون نجم التانجو بحاجة إلى الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مونديال روسيا كأحد المرشحين بقوة لإحراز اللقب رغم أن الفريق كان على وشك السقوط في التصفيات، ولم يحجز مكانه في النهائيات، إلا من خلال الفوز على الإكوادور في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وبشكل إجمالي سجل ميسي 54 هدفا في مختلف البطولات، خلال عام 2017، مقابل 53 هدفا لهاري كين، الذي يمتلك فرصة لاجتياز رصيد نجم برشلونة، وتصدر قائمة الهدافين في 2017، حيث يقود هجوم توتنهام في مباراة أخرى بالدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء.

وذكر ميسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "كم هو رائع أن تنهي العام بفوز مهم في الكلاسيكو وعناق وعطلة سعيدة للجميع".

وفي عام شهد فيه ميسي معادلة رونالدو لرقمه القياسي في عدد الكرات الذهبية التي حصدها (5 كرات ذهبية)، مر ميسي بأحداث مثيرة ومشاعر سعيدة أيضا خارج المستطيل الأخضر.

وفي 30 حزيران/يونيو الماضي، تزوج ميسي من أنتونيلا روكوزو بمسقط رأسه في مدينة روساريو الأرجنتينية، وذلك في حفل ضخم حضره معظم زملاء اللاعب بفريق برشلونة.

وفي بداية كانون أول/ديسمبر الحالي، وقع ميسي عقده الجديد مع برشلونة، والذي يربطه به حتى 2021 على الأقل مع وجود شرط جزائي خيالي في العقد تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ليؤكد هذا العقد أن ميسي هو الماضي والحاضر والمستقبل.