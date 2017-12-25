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رقم الخبر: 210006 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 13:34 الاقسام: رياضة  
هاليب تختتم عام 2017 على عرش تصنيف لاعبات التنس
ونادال يحكم قبضته على الصدارة العالمية

هاليب تختتم عام 2017 على عرش تصنيف لاعبات التنس

استطاعت الرومانية سيمونا هاليب، إنهاء عام 2017 في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعد إعلان القائمة الجديدة الاثنين، وظلت هاليب في المركز الأول متقدمة على الإسبانية جاربين موجوروزا، صاحبة المركز الثاني.

وحلت الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثالث، بينما احتلت التشيكية كارولينا بليسكوفا، المركز الرابع.

وجاءت الأمريكية فينوس وليامز في المركز الخامس تلتها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز السادس.

واحتلت إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا المركز السابع، تلتها الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الثامن.

واحتلت البريطانية جوهانا كونتا، المركز التاسع تلتها الأمريكية كوكو فاندفيجه في المركز العاشر.

من جهة ثانية أنهى الإسباني رافائيل نادال، عام 2017 في صدارة لاعبي التنس المحترفين، بعد إعلان القائمة الجديدة الاثنين.

وجاء السويسري روجر فيدرر، في المركز الثاني، تلاه البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الثالث.

وحل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع ثم النمساوي دومينيك ثيم في المركز الخامس تلاه الكرواتي مارين شيليتش في المركز السادس، واحتل البلجيكي ديفيد جوفين المركز السابع تلاه الأمريكي جاك سوك، في المركز الثامن.

وجاء السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز التاسع ثم الإسباني بابلو كارينيو في المركز العاشر.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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