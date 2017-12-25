يتطلع ميلان وجاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان، إلى تضميد جراحهما من خلال مباراة الديربي المرتقبة بينهما الأربعاء، في دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتحظى هذه المواجهة بالاهتمام الأكبر من بين جميع مباريات هذا الدور، حيث تمثل فرصة ذهبية أمام كل من الفريقين لتنفس الصعداء في ظل معاناة الفريقين بالدوري الإيطالي، فيما ستكون بمثابة تعميق لأزمة ومحنة الخاسر منهما.

ويحلم كل من قطبي مدينة ميلانو في حجز مكانه بالمربع الذهبي من خلال هذه المواجهة الصعبة، خاصة وأن كلا منهما يخوض هذه المباراة بعدما خسر مباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي.

وتراجع ميلان إلى المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن روما صاحب المركز الرابع فيما تجمد رصيد الإنتر عند 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المتصدر نابولي.

ويفتتح لاتسيو وفيورنتينا دور الثمانية في الكأس بمواجهة هادئة اليوم الثلاثاء، حيث حقق كل منهما الفوز في مباراته بالدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع، فيما انتهت المباراة بينهما بالدوري قبل نحو شهر واحد فقط بالتعادل 1 ـ 1.

ويحمل ديربي ميلانو الكثير من التوقعات خاصة بالنسبة لميلان، الذي لم يشهد أي تحسن في الأداء منذ تغيير الإدارة الفنية للفريق في مطلع الشهر الحالي.