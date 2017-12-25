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رقم الخبر: 210004 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2017 الوقت: 13:33 الاقسام: رياضة  
سكولز يشعر بالإحباط من مانشستر يونايتد

سكولز يشعر بالإحباط من مانشستر يونايتد

كشف بول سكولز أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سر إحباطه مؤخرًا من إدارة الشياطين الحمر.

وقال سكولز إنه حاول الصيف الماضي تولي تدريب رديف مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى عدم اهتمام إدارة المانيو بذلك.

وأضاف سكولز في تصريحات لصحيفة الديلي ميل "لا أعتقد أن النادي كان مهتمًا بتعييني، وربما يعود ذلك إلى عدم مجاملة الفريق في حديثي عن بعض المستويات أثناء عملي كمحلل".

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق "لا يتعلق الأمر بكوني لم أرغب بأن أشيد بالفريق، ولكني كنت دائمًا أنقل وجهة نظري الصادقة حول ما أراه".

وتابع "اختلف الوضع الآن، ولكن الفريق قبل قدوم مورينيو، لم يكن ينافس حقًا، وكان من الصعب التغاضي عن ذلك".

وأوضح سكولز "قضيت 20 عامًا في اليونايتد، وحظيت بأفضل أوقات حياتي هناك، ولا أرغب في انتقاد الفريق طوال الوقت ولكن كان من الصعب الدفاع عنه عندما ترى ما يحدث وطريقة اللعب في بعض الأحيان".

وأتم "لا أريد أن أعمل لأي فريق غير مانشستر يونايتد، كنت أعتقد بأن هناك فرصة جيدة لتعييني كمدرب لفريق الرديف، لقد رغبت حقًا في ذلك، ولكن الأمر لم يحدث".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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