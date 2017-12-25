وأفادت وكالة تسنيم للانباء نقلا عن موقع"نود" الرياضي ان نادي الغرافة القطري طلب من نادي برسبوليس اعلان شروطه بشكل رسمي لانتقال هذا اللاعب، حيث ينتظر النادي القطري رد مسؤولي النادي الايراني.

يشارك نادي الغرافة القطري هذا العام في تصفيات دوري ابطال اسيا وفي حال فوزه على نادي باختاكور الاوزبكي سيصبح في مجموعة تراكتورسازي الايراني والاهلي السعودي والجزيرة الاماراتي.

وكان محمد بنج علي ومحسن عاشوري والمرحوم سيروس قايقران ومرتضى كرماني مقدم وحسن شير محمدي ومحمد رضا خلعتبري من بين اللاعبين الايرانيين الذين كانوا قد انضموا الى هذا النادي القطري من قبل.