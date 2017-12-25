أكد الدكتور جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، أن الاتحاد تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية رفض اللجنة الفنية لبطولة الخليج، طلبه بعد مباراة الإمارات الماضية.

وكان الاتحاد العماني، قد تقدم باحتجاج لدى اللجنة الفنية، يطلب فيه قلب نتيجة مباراته مع المنتخب الإماراتي لمصلحته، بسبب إشراك المنافس لاعبا موقوفا.

وقال الشكيلي في مؤتمر صحفي أن الاتحاد العماني لم يفكر ولو لدقيقة في الانسحاب من البطولة، لاسيما وأنها تقام في الكويت، معتبراً أن الإجراء الذي لجأ إليه لمصلحة البطولة، وليس لمصلحة منتخب معين.

ولفت إلى أن ما قام به الاتحاد العماني، هو حق أصيل له، وأن اللائحة تجيز له الانتقال إلى الفيفا، مشدداً على احترام عمان لقرار اللجنة الفنية رغم اللجوء للاتحاد الدولي.

وأضاف أن هذا الأمر خطأ إداري ومن وقع فيه يتحمل نتيجته، مشيرا إلى أن العلاقة بين الاتحادين العماني والإماراتي قوية.

ورداً على سؤال حول إمكانية وصول رد الفيفا بقبول الاحتجاج، ورفض اللجنة الفنية تطبيقه، قال: "من المستحيل حدوث ذلك، ولا يجوز للجنة الفنية رفض قرارات الفيفا، لاسيما وأن مباريات البطولة معترف بها من قبل الاتحاد الدولي".

وكانت اللجنة الفنية قد رفضت احتجاج عمان على مشاركة اللاعب محمد أحمد مع منتخب الإمارات لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الودية مع منتخب أوزبكستان في نوفمبر الماضي.