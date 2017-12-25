وصل لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الكولومبي خاميس رودريجيز إلى مدينة سانتا مارتا الكاريبية في بلاده ليستمتع بعطلة نهاية العام، وكان بصحبة خاميس لدى وصوله زوجته دانييلا أوسبينا وابنتهما سالوميه.

وتسبب وصول اللاعب الكولومبي للمدينة في حالة من الفضول والبهجة بين أبناء المدينة والسائحين، خاصة في مطار سيمون بوليفار الدولي.

ورفض اللاعب الرد على أسئلة للصحفيين، فيما أن الصور التي نشرت له اليوم كان هو من التقطها بنفسه أو عبر زوجته أو بعض مشجعي كرة القدم الذين شاهدوه في شوارع المدينة السياحية.

وسيتوجب على خاميس العودة إلى بايرن ميونيخ في أول أسبوع من يناير/كانون ثان المقبل.