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رقم الخبر: 209998 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 20:17 الاقسام: عربيات  
وصول أول فوج سياحي أوروبي إلى موريتانيا بعد غياب 10 سنوات

وصول أول فوج سياحي أوروبي إلى موريتانيا بعد غياب 10 سنوات

وصل أول فوج سياحي أوروبي إلى موريتانيا الأحد بعد عشر سنوات من الغياب.

وقال مصدر رسمي ان مطار مدينة اطار شمال موريتانيا استقبل الفوج السياحي الذي ضم 147 سائحا فرنسيا قادمين من باريس يشكلون أولى رحلات الموسم السياحي الرسمي بموريتانيا.

وأكد المكتب الوطني للسياحة أن هذه الرحلة ستكون بداية لرحلة أسبوعية تربط المدينة الشمالية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتوقف توافد السياح الأوروبيين إلى شمال موريتانيا بعد إعلان المنطقة حمراء إثر مقتل سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك جنوبي موريتانيا.

وعانى قطاع السياحة في المنطقة الشمالية ظروفا اقتصادية صعبة، بعد أن أوقفت الوكالات السياحية رحلاتها الدولية.

 

 
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مصدر الخبر: نواكشوط/وكالات
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