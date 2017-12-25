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رقم الخبر: 209997 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية مكونة من 3 عناصر

الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية مكونة من 3 عناصر

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بولاية نابل التونسية الاحد، من تفكيك خلية تكفيرية مكونة من 3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عاما.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه خلال التحقيق مع تلك العناصر، اعترفوا بتبنيهم الفكر التكفيري وتعمدهم نشر مدونات وصور ومقاطع فيديو عبر حساباتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يمجدون فيها التنظيمات الإرهابية ويحرضون خلالها على الإرهاب.

كما اعترفوا بأنهم يقومون بعقد لقاءات سرية ويخططون للالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا. وتم التحفظ عليهم جميعا لمحاكمتهم بتهمة "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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