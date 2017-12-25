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رقم الخبر: 209995 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: عربيات  
بدء سريان وقف إطلاق النار في جنوب السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في جنوب السودان

بدأ منتصف ليل السبت-الأحد سريان وقف لإطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وعدد من الفصائل المسلحة، في آخر المساعي لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة في هذا البلد منذ أربع سنوات.

وكان الاتحاد الافريقي أعلن الخميس أن الأطراف المتحاربة وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار أثناء مباحثات السلام في اديس ابابا على أن يسري "اعتبارا من الساعة 00:01 (بتوقيت جنوب السودان) في الرابع والعشرين ديسمبر 2017".

وتنص الاتفاقية على أن يوقف "كل الأطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية"، كما تؤكد أنه يتعين على كافة القوات "تجمّد عملياتها فورا في مواقعها" وتوقف الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة وتطلق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المخطوفين.

واستقل جنوب السودان عام 2011 بعد حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم، ولكن سرعان ما اندلع صراع على السلطة بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار أدى إلى حرب أهلية أواخر 2013.

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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