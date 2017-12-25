أوقفت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أمس الاول عدداً من السوريين في منطقة شبعا لانتمائهم لجبهة النصرة.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها إنه "نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف الارهابيين، وعثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر فيما بوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".

وبحسب الإعلام الحربي، أقدمت مجموعة تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 10 عناصر على اختراق السياج التقني في منطقة كروم الشراقي - ميس الجبل جنوب لبنان.

وعملت المجموعة على إجراء مناورة إسعافية في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق والسياج التقني، حيث تمّت عملية سحب جريحين على دفعتين ونقلهم إلى داخل الأراضي الفلسطينية.