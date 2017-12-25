قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الأحد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسى إلى هيئة مفوضي الدولة.

وتشمل الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكدت الدعوى، أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة ضد محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي، وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، يعتبر مرسي خائنا للوطن، حسب نص الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى أن مرسي تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسا ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، لتهديده للمصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي، وبات.

وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية من مرسي، وأشارت إلى أنه لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية وهو أقل ما يعاقب به.

وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس السابق.

من جانب آخر أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للكونغرس الأمريكي لدعم الأقباط.

وقال عابد، أمس الأحد، إن جميع المواطنين في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمتعون بجميع حقوقهم، مؤكدا أن كل ما يثار عن وجود أي انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن "من يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام"، مشيرا إلى أن "ذلك الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالهوس والجنون، لدرجة وجود مثل هذه التخاريف في الوقت الراهن".

واتهم النائب علاء عابد، من أعدوا مشروع القانون، بأنهم يعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين.

يذكر أن المشروع مقدم من قبل منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي"، بحجة تسليط الضوء على "محنة الأقباط"، والدعوة لدعمهم.

وعلى المستوى الأمني قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 6 آخرون، مساء السبت، بجروح إثر إطلاق نار من مجهولين على أحد المقاهي في قرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة المصرية.

وأفاد مصدر أمني إن أربعة ملثمين يستقلون دراجات نارية، قاموا بفتح النيران على رواد أحد المقاهي بقرية العامرية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، موضحًا أن الحصيلة الأولية للحادث هي 3 قتلى و6 مصابين.

وأضاف المصدر أن قسم شرطة مركز العياط تلقى بلاغًا من عدد من الأهالي بالحادثة وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الحادثة للتحقيق وحصر الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين.

وفي السياق قالت الداخلية في بيان لها، أمس الأحد، استمراراً لجهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق محافظة شمال سيناء مركزا لتنفيذ عمليات عدائية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من تلك العناصر لمزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وكراً للاختباء من الملاحقة الأمنية والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء .

وأكدت المعلومات تورط العناصر المشار إليها في زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة .

هذا وتم استهداف المزرعة المشار إليها فجر الاحد 24 ديسمبر الجاري عقب تقنين الإجراءات وحال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع (9) عناصر جار تحديدهم والعثور بحوزتهم على (عدد 7 بنادق آلية – كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة – كمية من وسائل الإعاشة – بعض الأوراق التنظيمية) .

كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها أجهزة الوزارة عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة حيث تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وأسفرت عن ضبط 9 منهم والعثور بحوزتهم على (بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية من مادتي " T.N.T - الهيكسامين " شديدتي الإنفجار – العديد من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة – جهاز لاب توب يحتوي على تصوير لعناصر البؤرة أثناء تدريباتهم على استخدام الأسلحة بالمناطق الصحراوية) .

هذا وساهمت الضربة الاستباقية لتلك البؤرة في إجهاض مخططات عناصرها لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي كانوا يعتزموا تنفيذها ضد بعض المنشآت الهامة والحيوية.