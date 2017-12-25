* تأمين عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم في ريف حمص الشرقي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده تعمل مع روسيا لإجلاء نحو 500 شخص من ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة في العاصمة السورية دمشق.

وأضاف أردوغان: "هناك حوالي 500 شخص بينهم 170 من الأطفال والنساء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأشار إلى أنه ناقش الموضوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن رئيسي أركان الجيش في روسيا وتركيا سيناقشان الخطوات اللازمة في العمليات التي سيشارك فيها أيضا الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا وصف في نوفمبر/تشرين الثاني الوضع في الغوطة الشرقية بأنه حالة طوارئ إنسانية.

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية في ظروف إنسانية مأساوية، جراء الحصار والقصف المتواصل.

ميدانياً نقل الإعلام الحربي عن تنسيقيات المسلّحين أن الجيش السوري بات على وشك إنهاء وجود جبهة النصرة في آخر معاقلها في الغوطة الغربية لدمشق.

تنسيقيات المسلّحين أشارت إلى أن الجيش السوري يتقدّم في ريف دمشق الجنوب الغربي، ويضيّق الخناق على النصرة وفصائلها، لافتة إلى أنه سيطر على تلال عدة ونقاط بعد منطقة الهناكير الاستراتيجية باتجاه مزرعة بيت جن.

كما نقلت تنسيقيات المسلّحين عن مسؤول في جبهة النصرة يُدعى "أبو حذيفة الشامي" قوله إن "الفصائل المسلحة في الجنوب السوري خذلت الجبهة"، مضيفاً أن هذه الفصائل "لم تقم بأي تحرّك لفكّ الحصار عن المسلّحين المحاصرين في مزرعة بيت جن ومغر المير".

واعتبر الشامي أن منطقة بين جن ومغر المير مهمة جداً، مشيراً إلى أن أن "خسارتها تعني خسارة آخر معاقل النصرة في الغوطة الغربية".

وبحسب الإعلام الحربي، فإن "غرفة عمليات جبل الشيخ" التي تشكل جبهة النصرة الثقل الأساسي فيها، دعت منذ أيام كافة الفصائل في الجنوب السوري إلى الالتحاق بغرفة العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.

وأحكم الجيش السوري سيطرته على منطقة الهناكير الاستراتيجية عند مدخل مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجمعة الماضي، في حين أحكمت مجموعة أخرى من الجيش السيطرة على عدد من النقاط الاستراتيجية على محور الجبهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج شرق المزرعة.

هذا واستعادت وحدات من الجيش السوري نقاطا جديدة في محيط قرية مزرعة بيت جن وذلك في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأفاد مراسل سانا في ريف دمشق بأن وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها على نقاط جديدة قرب نبع المنبج بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن.

وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس الاول السيطرة على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج وطوقت بؤر إرهابيي “جبهة النصرة” في قرية مغر المير بشكل كامل.

كما أمنت وحدات من الجيش السوري عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم وقراهم في ريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر محلي في حمص أن 10 عائلات مؤلفة من 70 شخصا عادوا الأحد إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية بعد أن قامت وحدات من الجيش بتأمين عودتهم وإيصالهم إلى قراهم بريف حمص الشرقي.

وأضاف المصدر ان أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء ووصلوا إلى منازلهم في القريتين بأمان تحت حماية وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمص الشرقي.