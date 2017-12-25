بغداد/نافع الكعبي - استعادت القوات الاتحادية العراقية والحشد الشعبي، معظم الأراضي المتنازع عليها الذي كان إقليم كردستان يأمل ان يدخلها في دولته المزعومة. وتشمل هذه المناطق المتنازع عليها منطقة سهول نينوى، ووسط المسيحية في العراق، وسلسلة من القرى المتعددة الأعراق التي تتاخم مدينة الموصل، حيث عبرت القوات الاتحادية خط بعشيقة ووصلت إلى بلدة تللسقف، فيما نفى العراق، تعرض مناطقه الحدودية لأي هجوم من داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن الحدود العراقية السورية تحت سيطرة بغداد وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي، في حين أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوماً شنه داعش على مناطق اللواء التاسع قرب مدينة الدور (30 كلم شرقي تكريت).

وذكرت خلية الإعلام الحربي، أن" بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحاً مزعوماً عن إعادة انتشار قوات الحشد الشعبي عند الحدود السورية، وفي هذا الصدد توضح قيادة العمليات المشتركة أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تتعرض إلى هجوم من داخل الحدود السورية.

وأوضحت القيادة “أن قطاع الحدود في شمالي نهر الفرات من الجانب السوري تحت سيطرة تنظيم داعش وتحصل فيه رشقات بين الحين والآخر وأن قواتنا ترد بقوة على أي مصدر للنيران.”

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية الأحد باستشهاد أربعة من عناصر الحشد الشعبي ومقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش شرقي مدينة تكريت 170/ كلم شمال بغداد.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن” عناصر داعش شنوا فجر الاحد، هجوما على مناطق اللواء التاسع قرب مدينة الدور (30 كلم شرقي تكريت) ما أسفر عن استشهاد أربعة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة ستة آخرين، فيما قتل ثلاثة من عناصر داعش”.

وأوضح المصدر أن” الهجوم انطلق من منطقة مطيبيجه المحاذية لمحافظة ديالى وشارك فيه أكثر من 30 مسلحا يستقلون عشر سيارات تحمل رشاشات ثقيلة وأسلحة متوسطة ومدافع هاون”.

وأشار إلى أن” الهجوم سبقه قصف بقذائف الهاون على مواقع الحشد الشعبي”.

وعلى صعيد متصل، حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الماس، من ولادة "مطيبيجة ثانية" على الحدود بين ديالى والعاصمة بغداد بسبب عدم مسك هذه الارض من قبل القوات الامنية، فيما بين أنها تحولت الى "ملاذ لفلول داعش".

وقال الماس في حديث لـ السومرية نيوز: إن المناطق الممتدة بين جنوب ناحيتي كنعان وبهرز، في محافظة ديالى، وصولا الى الحدود الفاصلة مع بغداد من جهة النهروان، اغلبها غير ممسوكة من قبل القوى الامنية وهي تضم قرى مهجورة كثيرة".

واضاف الماس، أن "تلك المناطق، ووفق المعلومات الامنية والاستخبارية، تحولت الى ملاذ لفلول داعش مؤخرا وبدأت معدلات الهجمات الارهابية بالتصاعد"، مشيرا الى أن "القوى الامنية عثرت على العديد من المضافات بعضها كان كبيرا يضم اعتدة ومتفجرات واخرى للانتحاريين".

وحذر الماس من "تحول تلك المناطق الى مطيبيجة ثانية بين ديالى وبغداد تهدد كلا المحافظتين"، مشددا أن "الامر في غاية الاهمية ويجب الانتباه اليه من قبل المؤسسة الامنية ووضع الحلول المناسبة لها للحيلولة دون تحولها الى بؤرة ساخنة".

وكانت المناطق الفاصلة بين ديالى وبغداد من جهة النهروان شهدت مؤخرا اعمال عنف بالاضافة الى ضبط مضافات هي الاكبر للانتحاريين قبل ايام معدودة.

وتعد منطقة المطيبيجة، بين ديالى وصلاح الدين، بؤرة ساخنة لـ "داعش" رغم عمليات تطهيرها المتعددة لكن عدم مسك الارض فيها جعلها ملاذا للجماعات المتطرفة.

من جهة اخرى، أصدرت محكمة جنايات ديالى، الاحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي نفذا العديد من العمليات "الإرهابية" أبرزها تفجير مزدوج في قضاء المقدادية عام 2016.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان: إن محكمة جنايات ديالى قضت بإعدام متهمين ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي نفذا عدة عمليات في المحافظة".

وأضاف بيرقدار أن "ابرز تلك العمليات تفجير مزدوج بحزام ناسف وعجلة مفخخة استهدف كازينو في منطقة الحي العصري في قضاء المقدادية عام 2016 وراح ضحيته عدد من المواطنين مابين شهيد وجريح".

وتابع بيرقدار ان "المحكمة اصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب خاضعاً للطعن التمييزي".

يذكر أن 23 شخصا استشهدوا، فيما اصيب 44 آخرون بانفجارين متعاقبين استهدفا "كازينو شبابي" في قضاء المقدادية شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى في 12 كانون الثاني 2016.

* تقرير للأمم المتحدة حول طوزخرماتو

كشف تقرير لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن تدمير وإحراق أكثر من 175 منزلاً ومبنى ومحلا تجاريا في قضاء طوزخرماتو شمال محافظة صلاح الدين، عقب احداث عنف تشرين الاول الماضي.

وقالت البعثة الأممية في تقرير تابعته السومرية نيوز، إنه "منذ إندلاع أعمال العنف في القضاء، تلقت يونامي عدداً من الادعاءات بوقوع إساءاتٍ وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بوقوع خسائرَ بشريةٍ بين المدنيين".

واضاف التقرير أن "يونامي تلقت تحليلاً لصور الأقمار الاصطناعية والتي بينت أن 29 مبنىً على الأقل قد دُمّرت في حي الجمهوري و11 مبنىً في حي جميلة، وخلال الزيارة، رصد فريقُ يونامي ما يقرب من 100 محل تجاري احرقت او تضررت على طول السوق في حي الجمهوري"، مشيرا الى "فريق بعثة يوماني رصد ايضا ما يقربُ من 30 منزلاً أُحرقت أو أصيبت بأضرار، وقد هُدمت خمسةُ منازل في حي جميلة ومنزلٌ واحدٌ في حي الجمهوري".وتابع التقرير انه "حتى 14 من كانون الاول الجاري فان 8 الاف و694 فردا نزحوا من القضاء، عاد منهم الفان و664 فردا"، داعيا السلطات العراقية الى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في طوز خورماتو، لا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة بالقصف الصاروخي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت منذ منتصف تشرين الأول".

وابدت بعثة الامم المتحدة بحسب البيان "قلقها إزاء الهجمات العشوائية المتكررة الأخيرة بقذائف الهاون والتي ألحقت خسائرَ في صفوف المدنيين من المكوّن التركماني"، مطالبة بـ"وضع حدٍّ فوريٍّ للأعمال التي تهدّدُ أمن وسلامة المكوّنين الكردي والتركماني".وفرضت القوات الإتحادية سيطرتها على قضاء طوزخرماتو منتصف تشرين الاول الماضي، كما سيطرت على جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

* بدء حملة واسعة لمحو "شواهد داعش" من راوة

أعلن قائممقام قضاء راوة بمحافظة الأنبار حسين علي، الأحد، عن البدء بحملة واسعة لمحو "شواهد" تنظيم "داعش" من القضاء.

وقال علي في حديث صحافي: إن الإدارة المحلية لقضاء راوة (230 كم غرب الرمادي)، وبالتعاون مع سكان المدينة بدأت بحملة واسعة لمحو شواهد داعش من راوة".

وأضاف علي، أن "الحملة تشمل صبغ الأرصفة ومحو العلامات واللافتات وجميع شواهد التنظيم المتطرف من راوة".

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر حررت مدينة راوة قبل أكثر من شهر، فيما تواصل تلك القوات تطهيرها من المخلفات الحربية والألغام والعبوات الناسفة التي فخخ بها التنظيم البنى التحتية.

* العبادي: التحدي المقبل في العراق أمني واستخباراتي

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن التحدي المقبل، بعد الانتصار على عصابات داعش، سيكون امنيا واستخباراتيا، مشددا على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للتفوق على “العدو”.

وقال العبادي، خلال حضوره المؤتمر العام للأمن الوطني، إن “العراق خرج قويا ومنتصرا وموحدا، وكان هناك دور لجهاز الأمن الوطني في هذا النصر وقدم الشهداء والجرحى الذين تحققت الانتصارات بتضحياتهم”.

وأضاف “لا يجوز أن نضيع النصر بغفلة هنا أو هناك، وأن لا نسمح للإرهاب بأن يحقق أي خرق، فالعدو لديه فكر منحرف، ويجب أن نكون بمستوى التحدي من خلال تركيز الجهود الاستخبارية والأمنية”.

وذكر العبادي أن “لدينا عدة مهام منها إعادة استقرار المناطق المحررة، وهو ما يتطلب الجانب الأمني والاستخباري، الذي لا يمكن عزله عن كل الأمور، وأهمية تحليل التحديات، وأن يكون العمل مخططا ومدروسا”.

وأوضح أن “الرؤية المتجددة للأجهزة الأمنية يجب أن تقوم على اسناد الشعب، فالمواطن يمثل قاعدة رصينة وصلبة لعملها، وبتلاحم المواطنين مع الأجهزة الأمنية سنزداد قوة، لأن قوتنا تكمن بالاستناد إلى شعبنا الذي كان أحد اسباب انتصارنا في الموصل”.

وأكد على “أهمية الانضباط، ومحاربة الفساد، لأن الفساد جرثومة خطيرة تمكنت من ادخال داعش”، مشيرا إلى أن “المحسوبية داخل الأجهزة الأمنية تعد فسادا”.

وقال رئيس الوزراء “إننا مثلما انتصرنا عسكريا على داعش، سننتصر أمنيا واستخباريا خلال المرحلة المقبلة”.

* واشنطن: حكم حول جريمة “بلاك ووتر” الامريكية في بغداد

قرر قاض اتحادي أمريكي تمديد سجن مقاول الأمن السابق لشركة “بلاك ووتر”، في انتظار إعادة محاكمته بعد إدانته بالقتل من الدرجة الأولى في جريمة مقتل 14 مدنيا في ساحة النسور ببغداد 2007.

وبحسب صحيفة، “واشنطن بوست”، حدد قاضي مقاطعة كولومبيا، رويس سي لامبيرث موعدا لإعادة المحاكمة “لنيكولاس أ. سلاتن”، (33 عاما)، الذي يقضي حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، موضحا أن الأدلة في هذه القضية “أثرت” على الإفراج عنه قبل المحاكمة.

وأشار لامبرث، إلى أنه “سمع أسابيع من الشهادة التي تحدثت عن خطورة المتهم على المجتمع”، مؤكدا أن “الأدلة المقدمة في المحاكمة كانت قوية بما فيه الكفاية لكي تحكم هيئة محلفين عليه”.

وتضيف الصحيفة، “خلصت محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة إلى وجود خطأ بعدم السماح بمحاكمة المدان بشكل منفصل”.

وطلب محامو سلاتن الإفراج عنه بناء على إقراره الخاص، مع فرض قيود على سفره وحيازته للأسلحة النارية، في حين كانت المحاكمة الجديدة معلقة، وقالوا: إن “هذه الشروط كانت مناسبة لأن سجله في السجن كان خاليا من الإجراءات التأديبية، وأنه أمضى ما يقرب من 6 أعوام”.

يذكر أن عناصر في شركة “بلاك ووتر” الأمنية، عمدوا في 16 سبتمبر/أيلول عام 2007، على إطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في ساحة النسور غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 20 آخرين، وهي جريمة أثارت غضب العراقيين وتوتر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة.

وفي عام2014 حوكم 4 من موظفي الشركة في المحكمة الاتحادية الأمريكية وأدين واحد من الموظفين بتهمة القتل المتعمد، فيما أدين الثلاثة الآخرون بتهمة القتل غير العمد باستخدام أسلحة نارية.

وادعى حراس الشركة الأمنية آنذاك أن قافلتهم العسكرية تعرضت لكمين، وأنهم أطلقوا النار على المهاجمين للدفاع عن القافلة، في حين أكدت الحكومة العراقية والمحقق أن القتل لم يكن مبررا، وفي اليوم التالي، تم إلغاء رخصة بلاك ووتر للعمل في العراق بصورة مؤقتة، وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن حصيلة الحادثة هو “سقوط أبرياء”.

* العراق يوضح علاقة اللاجئين الفلسطينيين بقانون الأجانب

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، توضيحا بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، كشفت فيه العلاقة بين القانون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

وقالت الأمانة في بيان لها: "نود أن نوضح ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قانون إقامة الأجانب ذي الرقم 76 لعام 2017، وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق".

وأشارت الأمانة إلى أن القانون جاء لينظم إقامة الأجانب ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء، كون الأمر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين المرقم 51 لعام 1971، وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حين أبقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وأكدت أمانة مجلس الوزراء على أن "القانون الذي سبق أن اقترحه المجلس بقراره رقم 98 عام 2009، سحب من المجلس عام 2015، لإعادة النظر بما جاء فيه ولينسجم مع توجهات الحكومة، وأن مجلس النواب هو من قام بتشريعه مؤخرا".

وأشارت إلى "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لعام 2001، والذي كان يعامل الفلسطيني معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حقه في الحصول على الجنسية، وأن القانون رقم 76، لا يخلّ بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق، والتي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة".

وقالت الأمانة: "من هذه القرارات حق الفلسطيني في التعيين والتعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وإرساله إلى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الإجازة الدراسية وغير ذلك"، محذرة "أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق وتوظيف الأدوات الإعلامية بعدم إظهار حقيقة القرارات الصادرة".

وشددت الأمانة على أن "الحقوق التي أشارت إليها، فيما يتعلق بالأشقاء الفلسطينيين، ثابتة ومحترمة".

* عرب كركوك يحتجون على قرار رفع العلم الكردي

طالب المجلس العربي في محافظة كركوك، الادعاء العام باتخاذ "الإجراءات القانونية" بحق رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني والأعضاء المصوتين على قراري رفع علم الإقليم في المحافظة وشمولها باستفتاء الانفصال، فيما دعا المجموعة العربية والتركمانية الى "مقاطعة" جلسات مجلس المحافظة.

وذكرت "السومرية نيوز" أن المجلس قال في بيان صحفي: لم تندمل جراحنا إلى اليوم من جراء الجرائم التي ارتكبت بحق المكون العربي في كركوك إن كانت من قبل عصابات "داعش" الإرهابية أم من العصابات المنظمة للإنفصاليين، وما زالت كركوك تدفع ثمن السياسة المقيتة لهؤلاء المجرمين وحمقى السياسة المريضة الذين رموا المحافظة في دهاليز ظلامية إرضاءً لمصالحهم الشخصية والمحافظة عليها".

وأضاف المجلس، أن "هذا يتمثل بمجلس المحافظة، وتحديداً قائمة كركوك المتآخية الكردية بامتياز وبرئاسة المدعو ريبوار طالباني، الذين صالوا وجالوا في هذا المجلس بحكم أغلبيتهم به واستكبروا وتطاولوا على القانون والدستور وعلى رئيس الوزراء والبرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية وأصدروا قرارات مخالفة لكل ما ذكر"، موضحا أن من هذه القرارات "قرار رفع علم الاقليم في كركوك، والقرار سيء الصيت الخاص بشمول محافظة كركوك باستفتاء الانفصال والذي على أثره قررت الحكومة الاتحادية قرارها الحكيم والتدخل في كركوك وإعادة فرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة"، وفقا لـ"السومرية نيوز".

وبين المجلس، "اليوم، وبعد أن نعمنا بالعيش بأمن وسلام، نحن وباقي القوميات أصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى بأن مجلس المحافظة برئاسة ريبوار طالباني سيء الصيت يحاول عقد جلسة للمجلس، وهذا مرفوض من قبلنا كأحزاب عربية وممثلين للمكون العربي في كركوك"، مطالبا المجموعة العربية والتركمانية بـ "مقاطعة هذه الجلسات".

وطالب المجلس الادعاء العام بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس المجلس وكالة والأعضاء المصوتين على قرار رفع العلم وقرار شمول المحافظة باستفتاء الانفصال".

وكان النائب جاسم محمد جعفر، قد طالب السبت 18 تشرين الثاني 2017، باعتقال رئيس مجلس كركوك ريبوار الطالباني، فيما دعا إلى حل المجلس الذي أدخل المحافظة في فتنة كبيرة.

* تجارة الأعضاء البشرية تثير قلقا شرق العراق

من جهة اخرى أثارت أخبار اعتقال الأجهزة الأمنية بمحافظة ديالى شرق العراق لبعض المتاجرين بالأعضاء البشرية قلق السكان من تغلغل هذه التجارة إلى أروقة المجتمع، وضمن الطبقات الفقيرة.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن علي الدايني رئيس مجلس ديالى أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص اتهموا بالمتاجرة بالأعضاء البشرية خلال فترة وجيزة في ديالى بعد رصد ومتابعة لأنشطتهم الإجرامية".

وأضاف الدايني "إنها تجارة شاذة لم تكن معروفة أبدا في ديالى، لكنها ظهرت فجأة، وهناك للأسف بعض ضحاياها لا ينطقون بالحقيقة لكشف من ورطهم بهذا المأزق"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى متابعة جادة لملف تجارة الأعضاء البشرية لأنها قد تتحول إلى ظاهرة ضحايا الفقراء.

بدوره، أقر مدير إعلام شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية، بأن الفرق الأمنية المختصة اعتقلت العديد من المتاجرين بالأعضاء البشرية، أحدهم يمثل العنصر الأهم في منظومة الترويج لهذا التجارة غير القانونية.

يذكر أن قانون وزارة الصحة في إقليم كردستان، التي تجري فيها أغلب عمليات ما يسمى بالتبرع بالكلية ينص على، "أن يتمتع مانحو الكلية بشروط صحية واجتماعية حتى تتم العملية في مراكز زراعة الكلى، ومنها أن لا يقل عمر المانح عن 18 سنة، وأن يرافقه أحد أقارب أسرة الشخص المستفيد، وأن تكون العملية طوعية دون مقابل مادي، وإذا ما اكتشفت اللجنة التابعة لوزارة الصحة التي تشرف على عمليات منح الكلى أن المانح طلب مقابلا ماديا فإنها سترفض العملية بأكملها، بحسب شينخوا.

ويرى مراقبون أن سوء الأوضاع المعيشية نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، وانتشار الفقر والجهل والحاجة والتهجير والنزوح، كلها أسباب أدت إلى بروز هذه الظاهرة الشاذة التي لم يكن العراق يعرفها سابقا، مطالبين السلطات الرسمية بكل فئاتها بمتابعة هذا الموضوع متابعة جدية، ووضع الحلول المناسبة لها وإنهائها لأنها تشكل خطورة على مستقبل البلد.