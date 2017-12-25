اكرم نادي استقلال طهران ضيفه صنعت نفت آبادان بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء الاحد في اطار الاسبوع السادس عشر من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

ضمن الدور السادس عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم

ادار المباراة التي اقيمت على ملعب آزادي : الحكم حسين زركر الذي اشهر البطاقة الصفراء لثلاثة لاعبين، مغنو باتیستا واغوستو سيزار (نفت آبادان)، ميلاد زكي بور (استقلال طهران).

ففي الدقيقة 15 حقق استقلال أول اهداف المباراة عن طريق لاعبه محسن كريمي وفي الدقيقة 41 سجل استقلال بواسطة لاعبه فوريا غفوري الهدف الثاني، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق اللاعب داريوش شجاعيان، بينما سجل كريمي هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز تقدم استقلال الى المركز السادس برصيد 23 نقطة بينما بقي على مركزه صنعت نفت بالمركز السابع برصيد 21 نقطة.

فيما يتصدر قائمة الترتيب برسبوليس برصيد 37 نقطة.

تعادل فريق برسبوليس طهران امام مضيفه فولاد خوزستان 1-1 يوم الاحد، وذلك في اطارالمرحلة السادسة عشرة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

سجل المحترف "غودين منشا" برأسه هدف السبق لفريق برسبوليس في الدقيقة 14 وذلك على أرضية ستاد غدير في اهواز، فيما كاد أن يفسد فولاد خوزستان فرحة الضيوف عندما ارتطمت تسديدة لاعبة "فرشاد جانفزا" بالقائم (د 16).

وأدرك فولاد التعادل بالوقت القاتل عند الدقيقة 89 عبر اللاعب رحيم زهيوي، ليحرم بذلك برسبوليس من فوز محقق ومواصلة سلسلة انتصاراته.

وبهذا التعادل واصل برسبوليس تصدر الدوري الايراني الممتاز بـ 37 نقطة، فيما صعد رصيد فولاد الى 28 نقطة بالمركز الثالث.

وكانت نتيجة المباريتين الأخريين اللتين جريتا عصر الأحد كما يلي:

- تراكتور سازي (3) - استقلال خوزستان (صفر).

- بارس الجنوبي جم (صفر) - كسترش فولاد (2) .