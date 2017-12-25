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|رقم الخبر: 209988
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017
|الوقت: 18:56
|الاقسام: رياضة
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ضمن الدور السادس عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم
"استقلال طهران" يفوز على "صنعت نفت" و"برسبوليس" يتعادل مع "فولاد خوزستان"
اكرم نادي استقلال طهران ضيفه صنعت نفت آبادان بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء الاحد في اطار الاسبوع السادس عشر من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.
وبهذا الفوز تقدم استقلال الى المركز السادس برصيد 23 نقطة بينما بقي على مركزه صنعت نفت بالمركز السابع برصيد 21 نقطة.
تعادل فريق برسبوليس طهران امام مضيفه فولاد خوزستان 1-1 يوم الاحد، وذلك في اطارالمرحلة السادسة عشرة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.
وكانت نتيجة المباريتين الأخريين اللتين جريتا عصر الأحد كما يلي:
- تراكتور سازي (3) - استقلال خوزستان (صفر).
- بارس الجنوبي جم (صفر) - كسترش فولاد (2) .
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