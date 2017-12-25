كشف عضو الحركة الاسلامية النيجيرية ، آدم سوهو، عن تدهور الوضع الصحي لزعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا الشيخ الزكزاكي وزوجته؛ منوها الى ان عدم سماح الحكومة للاطباء بزيارته في السجن هي محاولة منها لتدهور حالته الصحية السيئة اكثر فأكثر.

وقال عضو الحركة الاسلامية النيجيرية لوكالة تسنيم للانباء: ان الشيخ وزوجته بحاجة الى طبيب، لكن لايسمح لنا ان نأتي بطبيب .

وفي معرض رده على سؤال حول محاولة الحكومة النيجيرية اغتيال الشيخ بشكل تدريجي من عدمه، قال : لا يوجد هكذا احتمال ولكن يريدون ان تتفاقم حالته ويتدهور وضعه الصحي .

وفيما يخص مسار محاكمته من قبل القضاء النيجيري، رأى عضو الحركة الاسلامية النيجيرية، ان بعض الاشخاص محايدون في قضية الشيخ الزكزاكي والبعض الآخر في الحكومة منحاز؛ مصرحا : يخافون من الشيخ ان يظهر أمام الناس ويتحدث عن حقيقة ما جرى له ولجماعته.

وشدد عضو الحركة الاسلامية النيجيرية على ان الحركة ستستمر بالتظاهر والاحتجاجات والدعاء حتى اطلاق سراح الشيخ الزكزاكي.