  • الإثنين ٦ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209987 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: عربيات  
الحكومة النيجيرية بصدد تدهور صحة الشيخ الزكزاكي

الحكومة النيجيرية بصدد تدهور صحة الشيخ الزكزاكي

كشف عضو الحركة الاسلامية النيجيرية ، آدم سوهو، عن تدهور الوضع الصحي لزعيم المسلمين الشيعة في نيجيريا الشيخ الزكزاكي وزوجته؛ منوها الى ان عدم سماح الحكومة للاطباء بزيارته في السجن هي محاولة منها لتدهور حالته الصحية السيئة اكثر فأكثر.

وقال عضو الحركة الاسلامية النيجيرية لوكالة تسنيم للانباء: ان الشيخ وزوجته بحاجة الى طبيب، لكن لايسمح لنا ان نأتي بطبيب .

وفي معرض رده على سؤال حول محاولة الحكومة النيجيرية اغتيال الشيخ بشكل تدريجي من عدمه، قال : لا يوجد هكذا احتمال ولكن يريدون ان تتفاقم حالته ويتدهور وضعه الصحي .

 

 

وفيما يخص مسار محاكمته من قبل القضاء النيجيري، رأى عضو الحركة الاسلامية النيجيرية، ان بعض الاشخاص محايدون في قضية الشيخ الزكزاكي والبعض الآخر في الحكومة منحاز؛ مصرحا : يخافون من الشيخ ان يظهر أمام الناس ويتحدث عن حقيقة ما جرى له ولجماعته.

وشدد عضو الحركة الاسلامية النيجيرية على ان الحركة ستستمر بالتظاهر والاحتجاجات والدعاء حتى اطلاق سراح الشيخ الزكزاكي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5774 sec