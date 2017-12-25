حث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، السبت، جنود بلاده الى (الاستعداد للحرب) في حال عدم حل أزمة البرنامج النووي ل‍كوريا الشمالية دبلوماسيا، فيما اعتبر (الدبلوماسية المدعومة بقوات مسلحة قوية) بأنها أفضل فرصة لمنع اندلاع الحرب.

ودعا ماتيس، في لقاء جمعه بعشرات الجنود والطيارين في ولاية نورث كارولينا ضمن جولة أجراها في عدد من القواعد العسكرية لتحية الجنود خلال موسم الأعياد، الى الاستعداد للحرب في حال لم تنجح جهود الدبلوماسيين الأمريكيين لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وأضاف ماتيس، أن جاهزية الجيش الأمريكي لخوض حرب ما، يمكن أن تساعد في الحيلولة دون اندلاعها، مشيرا الى (أن الطريقة الوحيدة التي يمكن لدبلوماسيينا التحدث خلالها من منطلق قوة ويتم تصديقهم، هي أن تكونوا أنتم على استعداد للذهاب (إلى الحرب)).

وبيّن الوزير الأمريكي، أن الدبلوماسية أفضل فرصة لمنع اندلاع حرب في حال كانت أقوال وتصريحات بلادنا مدعومة بقوات مسلحة قوية وفي وضع استعداد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، الجمعة الفائتة، بالإجماع مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.