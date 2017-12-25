اكدت عضوة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي جولييت، ان ايران قامت بدور حيوي في هزيمة الارهابيين، داعية الرئيس الفرنسي ماكرون الى رؤية الحقائق خلال زيارته المرتقبة لطهران.

واكدت السيناتورة الفرنسية في مدوّنة كتبتها: إن على الرئيس الفرنسي عندما يزور ايران، ان يدرك حقائق هذا البلد، وان يحكم بدون تبسيط الامور حول حقيقة هذا البلد الذي لديه الحكومة الشعبية الوحيدة في المنطقة، وان يحكم كذلك حول ارادة الايرانيين في الالتزام أو عدم الالتزام بالاتفاق النووي الذي تدعمه اوروبا.

واشارت جولييت الى ان السعودية لم تدرك ان فرنسا لديها سياسة مستقلة ومقتدرة ومستعدة للحوار مع الجميع، وفي هذا الوقت فان محور موسكو – طهران – انقرة قد وصل الى قدرة غير مسبوقة، وينبغي على فرنسا ان لا تهدر فرصة هذا اللقاء، اذا استطعنا اليوم اخراج قواتنا من سوريا، يجب ان لا ننسى الى من نحن مدينون بهذا الانتصار، طبعا فان القصف الجوي لقوات التحالف كان حاسما، لكن دور القوات البرية للأكراد وايران كان ضروريا.

وانتقدت جولييت اجراءات واشنطن لإشاعة التخويف من ايران والإيحاء بان ايران لها دور في الصراعات الإقليمية مما يذكّر بتدخل بوش في العراق عام 2003، وان فرنسا امانوئيل ماكرون ليست مستعدة اكثر من عهد جاك شيراك ان تنخدع بالأكاذيب المختلقة.

واعتبرت جولييت ان زيارة الرئيس الفرنسي الى ايران ستشكل مرحلة مهمة جدا في العام 2018، وينبغي انتهاج دبلوماسية نموذجية ومتوازنة.

وكان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، قد صرح مؤخرا انه يعتزم زيارة طهران قريبا لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين والتمهيد لزيارة ماكرون الى ايران.