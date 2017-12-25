  • الإثنين ٦ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209982 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: محليات  
قاسمي يرد على تصريحات وزير خارجية البحرين الوقحة عن ايران

قاسمي يرد على تصريحات وزير خارجية البحرين الوقحة عن ايران

إنتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة، تصريحات وزير خارجية البحرين السخيفة والوقحة حول الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وقال قاسمي في معرض رده على التغريدة السخيفة والوقحة التي نشرها وزير الخارجية البحريني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حول ايران: إنك أحقر وأتفه من ان تدلي برأيك حول ايران الشامخة ومظهر التاريخ والحضارة العريقة والرائعة.
واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان ايران العريقة بشعبها الاصيل والمثقف، واحدة من اكثر الدول تاريخا وحضارة وثقافة وديمقراطية، والاكثر استقلالية في المنطقة، والكابوس لحكام البحرين الفاشلين وسائر الرجعيين الذين لا مهارة لهم سوى قمع مطالب غالبية شعوبهم وارتكاب الجرائم ضدها بدعم من دول من خارج المنطقة.
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/3086 sec