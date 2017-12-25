إنتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، بشدة، تصريحات وزير خارجية البحرين السخيفة والوقحة حول الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال قاسمي في معرض رده على التغريدة السخيفة والوقحة التي نشرها وزير الخارجية البحريني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حول ايران: إنك أحقر وأتفه من ان تدلي برأيك حول ايران الشامخة ومظهر التاريخ والحضارة العريقة والرائعة.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان ايران العريقة بشعبها الاصيل والمثقف، واحدة من اكثر الدول تاريخا وحضارة وثقافة وديمقراطية، والاكثر استقلالية في المنطقة، والكابوس لحكام البحرين الفاشلين وسائر الرجعيين الذين لا مهارة لهم سوى قمع مطالب غالبية شعوبهم وارتكاب الجرائم ضدها بدعم من دول من خارج المنطقة.