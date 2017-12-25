أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الأحد، صاروخاً باليستياً من نوع (قاهر تو إم) محلي الصنع على معسكر تدريبي مستحدث للمرتزقة بفرضة نهم.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم ان الصاروخ الباليستي استهدف تجمعات كبيرة للمرتزقة داخل المعسكر وأصاب هدفه ملحقا خسائر كبيرة في صفوفهم.

وكان العشرات من مرتزقة العدوان السعودي قد قتلوا بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات عنيفة تشهدها جبهة نهم.

على خط آخر، دمرت قوات الجيش اليمني واللجان آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف بالجوف ومقتل من كان على متنها.

وفي الجوف ايضاً أفشل الجيش واللجان محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان في وادي شواق بمحافظة الجوف.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير وإعطاب أكثر من 1200 دبابة ومدرعة وآلية و37 طائرة متنوعة للتحالف السعودي خلال ألف يوم من العدوان.

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل 30 عنصراً من قوات الرئيس هادي خلال تصدّي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم المدعومة بغارات جوية للتحالف السعودي في منطقة الحول بمديرية نِهْم. كما قصف الجيش واللجان موقعاً مستحدثاً لقوات هادي في ذات المنطقة بصاروخ زلزال2.

بموازاة ذلك، شنّ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع قوات هادي في جبل السلطاء، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، بحسب مصدر عسكري يمني.

كذلك استشهد 4 أطفال بانفجار قذيفة أطلقتها قوات التحالف السعودي على مديرية السُخْنة جنوبي محافظة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العديد من قوات هادي في محافظة تعز، بالإضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين لهم إثر عمليات هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في جبل ريشان والتلة الحمراء شمالي مديرية مَوْزَع، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية بينها قنابل عنقودية وفسفورية على معسكر العمري في مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب المحافظة.

هذا وتجددت المواجهات بين الجيش واللجان من جهة، وقوات الرئيس هادي من جهة ثانية في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز امتداداً إلى منطقتي الصياحي وحِذران عند الأطراف الغربية للمدينة.

أما في محافظة شبوة فقد كثّفت مقاتلات التحالف السعودي غاراتها الجوية فجر الأح، على مناطق متفرقة في وادى الخير وعقبة القنذع لإسناد عمليات زحف قوات هادي في مديرية بيحان غربي المحافظة جنوب شرق اليمن.

وفي محافظة البيضاء، قتل وجرح العديد من قوات هادي وعناصر من تنظيم القاعدة في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم بمديرية الزاهِر جنوبي المحافظة وسط البلاد.

وتمكن الجيش واللجان الشعبية من إحباط عملية زحف جديدة لقوات الرئيس هادي باتجاه وادي شواق في مديرية الغيل رغم الغطاء الجوي والغارات الجوية لطائرات التحالف التي رافقت عملية الزحف شمالي غرب محافظة الجوف شرق اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، جددت مقاتلات التحالف السعودي إستهداف مديريات حرض وميدي وعبس الحدودية بمحافظة حجة غرب اليمن بـ 20 غارة جوية. في المقابل قصف الجيش واللجان بالمدفعية تحصينات الجيش السعودي في مواقع القرن والدفينية وقائم زبيد والبيت الابيض وشمال قوى، امتداداً إلى تلة الرمضة ومنفذ الطِوال بجيزان السعودية.

كما قصف الجيش واللجان بالمدفعية تحصينات الجيش السعودي في قرية مجازة، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت مدينة الربوعة بعسير السعودية.

ولقي جنديان سعوديان مصرعهما، السبت، برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية، كما دكت المدفعية اليمنية تجمعات جنود آخرين في عدة مواقع بنجران جنوبي المملكة.

وأفاد مصدر عسكري لـ (المسيرة نت) السبت، عن قنص جندي سعودي في موقع الشبكة، فيما قتل آخر بعملية قنص في موقع الشرفة العسكري المطل على مدينة نجران.

وأضاف المصدر: إن مدفعية الجيش اليمني واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين شرق موقع المخروق وشبكة الاتصالات وحققت إصابات مباشرة.