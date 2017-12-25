قال المتحدّث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي سيد حسين نقوي حسيني ان إيران تملك الشجاعة الكاملة حول تصريح إذا ما كانت الصواريخ اليمنية هي إيرانية الصّنع أم لا؛ معتبرا أنّه لو كانت الصواريخ التي في عهدة الجيش اليمني واللجان الشعبية ايرانية لكانت الحرب قد سجّلت مسارا آخرا.

وفي حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أشار نقوي الى مزاعم المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة حول إيرانية الصواريخ التي أطلقت من اليمن باتجاه الرياض، وقال: لقد اعلنا كرارا اننا ندعم الشعب والجيش اليمني وفي الوقت نفسه اعلنا صراحة أننا لم نقدّم أي صاروخ لليمنيين.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية تملك الشجاعة والقوة والصدق الكافي لأن تُعلن وبشكل صريح حول ما إذا سلّمت صواريخ الى أي من البلدان، وإذا ما أردنا أن نعطي الصواريخ لليمنيين لكنا أعلنا ذلك بكل صراحة؛ على السعوديين أن يعلموا انّه لو تم تسليم الجيش والشعب اليمني صواريخ إيرانية لكانت قد سجّلت المعركة هناك مسارا آخرا.

وشدّد المتحدث باسم اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية، على ضرورة استجواب السعوديين بسبب القصف الذي ينفذونه ضد الشعب اليمني وأن يقدّموا أجوبة عن مصدر هذه الأسلحة، كما ان على هذه الدول أن تقدم التبريرات التي تسمح لها بتزويد السعوديين هذا السلاح الذي يستخدمونه في تنفيذ المجازر بحق الشعب اليمني.