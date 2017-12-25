بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني برقيات تهنئة منفصلة لقادة دول العالم بمناسبة ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام وبدء العام الميلادي الجديد معربا عن امله في ان يكون عام 2018 عاما مليئا بالعزة والرفاهية ورفع التمييز وخال من العنف لجميع شعوب العالم .

وعبّر روحاني في برقيات التهنئة عن امله في ان تتمكن البشرية في ظل تعاليم انبياء الله وبالاعتماد على مبدا التعايش السلمي من اتخاذ خطوات كبيرة على طريق نشر السلام والعدالة والمساواة والأخوة والاعتدال وان تصنع من خلال بذل المساعي المشترك والحوار والتعاطي بين اصحاب الراي والعلماء واتباع الاديان الالهية عاما ميلاديا مليئا بالعزة والرفاهية ورفع التمييز وخال من العنف لجميع شعوب العالم .

كما بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الأحد، ببرقيات الى نظرائه في الدول المسيحية هنأهم فيها بالذكرى السنوية لولادة السيد المسيح عليه السلام. وجاء في برقيات علي لاريجاني الى نظرائه في الدول المسيحية: يسرني كثيرا ان اتقدم اليكم والى نواب البرلمان المحترمين وأتباع نهج التوحيد، بأفضل التهاني والتبريك بمناسبة الذكرى المباركة والعظيمة لولادة النبي العظيم السيد عيسى المسيح عليه السلام. وأبدى لاريجاني إيمانه الراسخ بأن الحوار والتواصل بين اتباع الأديان السماوية في إطار تحقيق المبادئ الإنسانية السامية؛ أي السلام والعدالة والتطور، والتي بشر بها انبياء الله العظام من أمثال عيسى عليه السلام، تشكل الضرورة الراهنة لعالم اليوم، فالمجتمع الإنساني بحاجة ماسة الآن اكثر من أي وقت مضى الى الحوار والتعامل البناء.

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع تويتر العالم المسيحي بمناسبة حلول الذكرى السنوية لميلاد نبي الله عيسى عليه السلام.

وتمنى ظريف في تغريدته السعادة والسلام للجميع، معربا عن أمله في ان يتقبل الجميع رسالة المسيح عليه السلام في العام الميلادي الجديد والتي كانت رسالة سلام وصلح.