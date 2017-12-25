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|رقم الخبر: 209979
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017
|الوقت: 17:27
|الاقسام: محليات
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روحاني ولاريجاني وظريف يهنئون بذكرى ميلاد السيد المسيح(ع)
بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني برقيات تهنئة منفصلة لقادة دول العالم بمناسبة ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام وبدء العام الميلادي الجديد معربا عن امله في ان يكون عام 2018 عاما مليئا بالعزة والرفاهية ورفع التمييز وخال من العنف لجميع شعوب العالم .
كما بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الأحد، ببرقيات الى نظرائه في الدول المسيحية هنأهم فيها بالذكرى السنوية لولادة السيد المسيح عليه السلام.
وجاء في برقيات علي لاريجاني الى نظرائه في الدول المسيحية: يسرني كثيرا ان اتقدم اليكم والى نواب البرلمان المحترمين وأتباع نهج التوحيد، بأفضل التهاني والتبريك بمناسبة الذكرى المباركة والعظيمة لولادة النبي العظيم السيد عيسى المسيح عليه السلام.
وأبدى لاريجاني إيمانه الراسخ بأن الحوار والتواصل بين اتباع الأديان السماوية في إطار تحقيق المبادئ الإنسانية السامية؛ أي السلام والعدالة والتطور، والتي بشر بها انبياء الله العظام من أمثال عيسى عليه السلام، تشكل الضرورة الراهنة لعالم اليوم، فالمجتمع الإنساني بحاجة ماسة الآن اكثر من أي وقت مضى الى الحوار والتعامل البناء.
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