  • الإثنين ٦ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209979 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: محليات  
روحاني ولاريجاني وظريف يهنئون بذكرى ميلاد السيد المسيح(ع)

روحاني ولاريجاني وظريف يهنئون بذكرى ميلاد السيد المسيح(ع)

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني برقيات تهنئة منفصلة لقادة دول العالم بمناسبة ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام وبدء العام الميلادي الجديد معربا عن امله في ان يكون عام 2018 عاما مليئا بالعزة والرفاهية ورفع التمييز وخال من العنف لجميع شعوب العالم .
وعبّر روحاني في برقيات التهنئة عن امله في ان تتمكن البشرية في ظل تعاليم انبياء الله وبالاعتماد على مبدا التعايش السلمي من اتخاذ خطوات كبيرة على طريق نشر السلام والعدالة والمساواة والأخوة والاعتدال وان تصنع من خلال بذل المساعي المشترك والحوار والتعاطي بين اصحاب الراي والعلماء واتباع الاديان الالهية عاما ميلاديا مليئا بالعزة والرفاهية ورفع التمييز وخال من العنف لجميع شعوب العالم .

كما بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الأحد، ببرقيات الى نظرائه في الدول المسيحية هنأهم فيها بالذكرى السنوية لولادة السيد المسيح عليه السلام.

 

 

وجاء في برقيات علي لاريجاني الى نظرائه في الدول المسيحية: يسرني كثيرا ان اتقدم اليكم والى نواب البرلمان المحترمين وأتباع نهج التوحيد، بأفضل التهاني والتبريك بمناسبة الذكرى المباركة والعظيمة لولادة النبي العظيم السيد عيسى المسيح عليه السلام.

وأبدى لاريجاني إيمانه الراسخ بأن الحوار والتواصل بين اتباع الأديان السماوية في إطار تحقيق المبادئ الإنسانية السامية؛ أي السلام والعدالة والتطور، والتي بشر بها انبياء الله العظام من أمثال عيسى عليه السلام، تشكل الضرورة الراهنة لعالم اليوم، فالمجتمع الإنساني بحاجة ماسة الآن اكثر من أي وقت مضى الى الحوار والتعامل البناء.

من جانبه، هنأ وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع تويتر العالم المسيحي بمناسبة حلول الذكرى السنوية لميلاد نبي الله عيسى عليه السلام.
وتمنى ظريف في تغريدته السعادة والسلام للجميع، معربا عن أمله في ان يتقبل الجميع رسالة المسيح عليه السلام في العام الميلادي الجديد والتي كانت رسالة سلام وصلح.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/4275 sec