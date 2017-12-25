  • الإثنين ٦ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الإثنين , ديسمبر 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209978 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: دوليات  
نقل رئيس بيرو السابق من السجن للمستشفى

نقل رئيس بيرو السابق من السجن للمستشفى

نقلت سيارة إسعاف رئيس بيرو السابق البرتو فوجيموري من السجن إلى مستشفى محلي في ساعة متأخرة من مساء السبت لعلاجه من هبوط حاد في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وذلك حسبما قال طبيبه لمحطة(أر.بي.بي) المحلية للإذاعة والتلفزيون.

 وقال اليخاندرو اجويناجا إن أطباء قلب أوصوا بنقل فوجيموري من السجن لأن هناك خطرا على حياته. وأضاف الأمر يبدو معقدا. ويقضي فوجيموري (79 عاما) حكما بالسجن 25 عاما لإدانته بالكسب غير المشروع وانتهاك حقوق الإنسان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3259 sec