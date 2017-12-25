نقل رئيس بيرو السابق من السجن للمستشفى نقلت سيارة إسعاف رئيس بيرو السابق البرتو فوجيموري من السجن إلى مستشفى محلي في ساعة متأخرة من مساء السبت لعلاجه من هبوط حاد في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وذلك حسبما قال طبيبه لمحطة(أر.بي.بي) المحلية للإذاعة والتلفزيون.