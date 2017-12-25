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|رقم الخبر: 209978
|تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017
|الوقت: 18:41
|الاقسام: دوليات
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نقل رئيس بيرو السابق من السجن للمستشفى
نقلت سيارة إسعاف رئيس بيرو السابق البرتو فوجيموري من السجن إلى مستشفى محلي في ساعة متأخرة من مساء السبت لعلاجه من هبوط حاد في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وذلك حسبما قال طبيبه لمحطة(أر.بي.بي) المحلية للإذاعة والتلفزيون.
وقال اليخاندرو اجويناجا إن أطباء قلب أوصوا بنقل فوجيموري من السجن لأن هناك خطرا على حياته. وأضاف الأمر يبدو معقدا. ويقضي فوجيموري (79 عاما) حكما بالسجن 25 عاما لإدانته بالكسب غير المشروع وانتهاك حقوق الإنسان.
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