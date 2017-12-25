خلّف الإعصار "تمبين"، الذي ضرب الفلبين، 208 قتلى وعشرات المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية جنوب البلاد. ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن أكثر من 140 شخصا ما زالوا مفقودين في المقاطعات المتضررة في منطقة مينداناو الجنوبية، وفقا لما ذكرته الشرطة ومسؤولو الإغاثة من الكوارث.

وأظهرت لقطات من التلفزيون المحلي المنازل، تجتاحها مياه الفيضانات الموحلة، التي وصلت إلى أسقفها، بينما استخدم الجنود ورجال الشرطة ومتطوعون الحبال لعبور الأنهار، التي فاضت على ضفافها لاجلاء السكان.

وأعربت رومينا ماراسيغان، المتحدثة باسم المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث عن أسفها بسبب ارتفاع حصيلة القتلى بسبب العاصفة "تيمبين"، على الرغم من دعوات بإجلاء وقائي.

وأضافت: "نود أن نذكر الشعب مرة أخرى أنه بينما اعتدنا لان يكون لدينا عواصف سنويا، لا يتعين أن نتجاهل تحذيرات توجهها لنا الحكومة مرارا".

وكان تمبين قد ضرب مينداناو، الجمعة، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت مجتمعات بأكملها في المقاطعات المتضررة.

وقال مسؤولون فلبينيون السبت إن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات قفزت إلى 200 قتيل.

وذكرت الشرطة أن إقليم لاناو ديل نورتي، تكبد العدد الأكبر من الخسائر، حيث لقي فيه 127 شخصا حتفهم بينما ما يزال 69 آخرون في عداد المفقودين، وتضررت 3 بلدات فيه على الأقل، فيما تسببت العاصفة في نزوح 75 ألف شخص.

وتم إرسال فرق إنقاذ لإجراء عمليات بحث وإنقاذ إلى المناطق المتضررة، لكن العديد من الطرق كانت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات. وطمأن المتحدث باسم الرئاسة هاري روك الأقاليم المتضررة بأنها ستتلقى مساعدات من الحكومة الوطنية.

الى ذلك رجحت السلطات المحلية في الفلبين، الأحد، مقتل 37 شخصا علقوا في مجمع تسوق شبت فيه النيران في مدينة دافاو جنوبي الفلبين.

وتأتي هذه الكارثة في وقت يشهد فيه جنوب الفلبين، لا سيما جزيرة مينداناو، عاصفة "تمبين" الاستوائية، التي حصدت 182 قتيلا إضافة إلى 153 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وكتب نائب رئيس بلدية دافاو ، وهو باولو دوتيرتي، نجل رئيس البلاد على صفحته بموقع "فيسبوك" أن فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 في أن يكونوا قد نجوا من الحريق "معدومة"، وفق وكالة "فرانس برس".