قال سفير باكستان الأسبق لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ان ميناءي غوادر وجابهار في شمال المحيط الهندي بوصفهما (مدينتين توأمتين) من شأنهما أن تحققا أهدافهما الإقليمية وأن تحدثا تغييراً عميقاً في مستقبل شعبي البلدين والنهوض بمستواهم المعيشي وذلك في مناخ تنافسي سليم.

وفي معرض شرحه للخصائص التي يتميز بها ميناءي جابهار الإيراني وغوادر الباكستاني، أضاف جاويد حسين في تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) في العاصمة الباكستانية إسلام آباد: ان ميناءي غوادر وجابهار يكملان أحدهما الآخر في مسار تحقيق أهدافهما الإقليمية، مؤكداً ضرورة تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين إيران وباكستان.

واستمر موضحا:ً ان باكستان وإيران تتمتعان بعلاقات عميقة وقواسم ثقافية وتاريخية مشتركة منذ القدم وانه لمن الضروري توظيف هذه الطاقات المتوفرة لدى البلدين في سبيل النهوض بالعلاقات التجارية والإقتصادية الثنائية لهما.

وفي سياق متصل، صرح هذا الدبلوماسي الباكستاني السابق: ان الوضع الإقليمي يتطلب تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات لاسيما الإقتصادية والتجارية، ونحن نعتقد بأن تطوير العلاقات هو الطريق الوحيد الذي يضمن تحقيق المصالح الوطنية الباكستانية والإيرانية.