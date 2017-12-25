قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه كان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يتصل به قبل أن يتخذ قرارا بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة قبيل توجهه إلى السودان: "لو كان ترامب استشارنا قبل اتخاذ قراره بشأن القدس بصفتنا الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، ما كان وقع بهذا الخطأ".

وحول احتمال اتصاله بترامب عقب القرار الأممي حول القدس، لفت إلى أنه: "يمكننا التواصل، لكن حاليا لم اتخذ قرارا بهذا الشأن". كما أكد "عازمون على عدم السماح لقطعان تنظيم غولن بالإقامة في إفريقيا".

ويجري الرئيس التركي، جولة إفريقية جديدة بين 24 و27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشمل السودان وتشاد وتونس، يتصدر تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي جدول أعمالها.

من جهة أخرى قالت السلطات التركية يوم الأحد، إنها فصلت 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات وذلك بسبب صلات تربطهم بتنظيمات إرهابية.

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات إرهابية تعمل ضد الأمن القومي.

وألقى القبض على نحو 50 ألف شخص منذ محاولة انقلاب في يوليو تموز العام الماضي كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا آخرين ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة. وتتهم الحكومة كولن بتدبير الانقلاب الفاشل.

ويعيش كولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 ونفى الاتهام عن نفسه وأدان محاولة الانقلاب. وتخشى جماعات معنية بالحقوق وحلفاء غربيون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الانقلاب الفاشل ذريعة لإسكات المعارضة.

لكن الحكومة تقول إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 240 شخصا.