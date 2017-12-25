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رقم الخبر: 209968 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: دوليات  
قاض اتحادي يجمّد قيود لترامب على اللاجئين
ترامب يشكك بنزاهة "مسؤول أمني كبير"

قاض اتحادي يجمّد قيود لترامب على اللاجئين

أوقف قاض اتحادي في سياتل بشكل جزئي، أحدث قيود فرضها الرئيس دونالد ترامب على قبول اللاجئين في أشهر هزيمة قضائية لجهود إدارته للحد من الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب قد أوقفت بشكل فعلي في 24 أكتوبر تشرين الأول قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوما من المنتظر أن تنتهي أواخر يناير كانون الثاني.

والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن والتي شكلت معا أكثر من 40 في المئة من اللاجئين الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر ثلاث سنوات مالية.

وأوقفت إدارة ترامب أيضا برنامجا كان يسمح بلم شمل أسر اللاجئين إلى حين تطبيق مزيد من إجراءات المراجعة الأمنية.وأقام اللاجئون وجماعات تساعدهم دعاوى قضائية من أجل الفوز بحكم مبدئي يوقف فرض تطبيق القيود الجديدة.

وقال جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية في حكم أصدره مساء يوم السبت إنه يُحظر على الإدارة تعليق برنامج لم شمل أسر للاجئين.

وأضاف أنه علاوة على ذلك لا يمكن للإدارة منع دخول اللاجئين من الدول الإحدى عشرة مادام لهم علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة.

الى ذلك شكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا، في نزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أندرو ماكابي، الذي يخطط بدوره للتقاعد من منصبه خلال أشهر بعد توجيه اتهامات له بالتحيز ضده. وجاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مشرعين حققوا مع ماكابي في لجنتين منفصلتين كجزء من تحقيق جديد يخص مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق، الذي أجراه عام 2016 بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأوضحت الصحيفة أن الدور الذي اضطلع به ماكابي في الإشراف على هذا التحقيق "تم وضعه مجددا تحت فحص دقيق". وكان ماكابي قد أصبح القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر مايو الماضي، عقب طرد ترامب لمديره السابق جيمس كومي، الذي كان يشرف بدوره على قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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