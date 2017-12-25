تمكنت إيران من تحقيق الرقم القياسي في قيمة النفط الخفيف داخل منظمة أوبك في الأسبوع الذي انتهي في 15 ديسمبر الجاري وذلك بتحقيق ارتفاع بمقدار دولار و20 سنتاً، حيث بيع البرميل الواحد 63 دولاراً و23 سنتاً.

وأفاد تقرير لـ(إرنا)، انه وخلال الأسابيع الماضية كانت هناك توقعات حول التوقف المبكر لمشروع خفض إنتاج نفط أوبك وغير أوبك، لكن المؤشرات تدل على أن موافقة الدول الأعضاء في أوبك وغيرها من المنتجين على استمرار هذا المشروع. ووفقاً للمشروع، فان أوبك خفضت من إنتاجها بمعدل مليون و200 ألف برميل مما تسبب في إنخفاض العرض في الأسواق.

هذا ووافق بعض المنتجين من غير الأعضاء في المنظمة على خفض 600 ألف برميل من إنتاجهم الكلي. وقد وافق الأعضاء، خلال الإجتماع الذي عقد في النمسا مؤخراً، على مواصلة مشروع خفض الإنتاج حتى العام 2018.

وأعلنت الدائرة العامة لمنظمة (أوبك) ان قيمة النفط الخام الثقيل الإيراني في الأسبوع الذي انتهي في 15 ديسمبر الجاري شهدت ارتفاعاً هو الآخر بمقدار دولار وسنتين وبلغ 60 دولاراً و49 سنتاً. كما بلغ سعر برميل نفط أوبك 61 دولاراً و71 سنتاً ليرتفع بمقدار 87 سنتاً عن الأسبوع الماضي.